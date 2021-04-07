Після гри Ліги чемпіонів у Манчестері арбітр догнав Холанда заради автографа

Румунський рефері наздогнав норвезького форварда «Боруссії» в підтрибунному приміщені

Курйозним моментом завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та дортмундською «Боруссією» (2:1). Одразу після фінального свистка румунський асистент арбітра Октав’ян Шоврім не посоромився взяти автограф у 20-річного норвезького форварда команди гостей Ерлінга Голанда. Він наздогнав його прямо в підтрибунному приміщенні стадіону відразу після завершення матчу.

«Безумовно, як будь-яка людина, ви можете бути фанатом цього гравця, але ви не можете здійснювати такий вчинок в такий момент, це просто неправильно», – засудив вчинок лінійного рефері колишній півзахисник «Манчестер Юнайтед» Оуен Харгрівз.

Втім, головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола не бачить у цьому нічого кримінального.

«Мені сказали про цей епізод. Може, він фанат Голанда, так чому б і ні? Можливо, автограф для його сина або дочки. Я ніколи не бачив цього раніше, але судді добре попрацювали. Я б навіть сказав, що судді були прекрасні, гра не була проблемною», – цитує Гвардіолу Goal.