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    Після гри Ліги чемпіонів у Манчестері арбітр догнав Холанда заради автографа

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    Асистен арбітра&nbsp;Октав&rsquo;ян Шоврім прославився на весь світ - Після гри Ліги чемпіонів у Манчестері арбітр догнав Холанда заради автографа
    Асистен арбітра Октав’ян Шоврім прославився на весь світ
    Фото з відкритих джерел

    Румунський рефері наздогнав норвезького форварда «Боруссії» в підтрибунному приміщені

    Курйозним моментом завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та дортмундською «Боруссією» (2:1). Одразу після фінального свистка румунський асистент арбітра Октав’ян Шоврім не посоромився взяти автограф у 20-річного норвезького форварда команди гостей Ерлінга Голанда. Він наздогнав його прямо в підтрибунному приміщенні стадіону відразу після завершення матчу.

    «Безумовно, як будь-яка людина, ви можете бути фанатом цього гравця, але ви не можете здійснювати такий вчинок в такий момент, це просто неправильно», – засудив вчинок лінійного рефері колишній півзахисник «Манчестер Юнайтед» Оуен Харгрівз.

    Втім, головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола не бачить у цьому нічого кримінального.

    «Мені сказали про цей епізод. Може, він фанат Голанда, так чому б і ні? Можливо, автограф для його сина або дочки. Я ніколи не бачив цього раніше, але судді добре попрацювали. Я б навіть сказав, що судді були прекрасні, гра не була проблемною», – цитує Гвардіолу Goal.

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    Теги: Манчестер тренер
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