Футболісти Шотландії i Польщі проведуть товариський матч на підтримку України

Пожертвування дітям можуть становити до 520 тис. фунтів стерлінгів

Збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго, – повідомляє Sportarena.

Шотландська футбольна асоціація заявила, що з кожного проданого квитка 10 фунтів стерлінгів буде пожертвувано Дитячому фонду ООН для допомоги Україні та українським біженцям. Також уболівальники при покупці квитків зможуть зробити додаткове пожертвування.

У повідомленні зазначається, що на матч Шотландія – Польща вже продано 25 тис. квитків. Стадіон «Хемпден Парк» у Глазго вміщує 52 тис. глядачів, а отже, сума пожертвувань може становити мінімум 520 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що благодійний фонд легендарного швейцарського тенісиста Роджера Федерера виділяє $0,5 млн на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. «Через фонд ми підтримуємо благодійну організацію War Child Holland, яка надає екстрену психосоціальну підтримку та захист дітям та сім'ям біженців, щоб українські діти продовжили своє навчання», – йдеться у заяві Федерера.