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    Фанати «Дніпра» і «Металіста» провели спільний марш в центрі Дніпра

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    Фото:&nbsp;FootballHub - Фанати «Дніпра» і «Металіста» провели спільний марш в центрі Дніпра
    Фото: FootballHub

    У марші взяли участь більше 200 фанатів

    У суботу, 11-го серпня, в Дніпрі перед матчем першої ліги України «Дніпро-1» - «Металіст-1925» фанати «Дніпра» і «Металіста» провели спільний марш.

    З Дніпра марш підтримали ті, хто виступає проти клубу «Дніпро-1».

    «Історія наших рухів перевернула чимало сторінок повних ворожнечі і ненависті. Але з тих пір, як ми з 2014-го року пліч-о-пліч захищали незалежність і свободу України, почалася нова історія наших відносин.

    Колись наші головні противники, харків'яни, стали для нас вірними і надійними друзями», - написано на офіційній сторінці ультрас «Дніпра».

    У марші взяли участь більше 200 фанатів.

    Вибухи петард і гучні кричалки чулися за кілька кварталів від колони. Перехожі зацікавлено проводжали хід поглядом, люди зиркали з вікон і кидали робочі місця, щоб подивитися на джерело шуму.

    Крокуючи по центральному проспекту, більше 200 фанатів скандували «заряди», співали Гімн України, палили фаєри і підривали петарди.

    Джерело: FootballHub

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