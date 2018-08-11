Фанати «Дніпра» і «Металіста» провели спільний марш в центрі Дніпра



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Фото: FootballHub

У марші взяли участь більше 200 фанатів

У суботу, 11-го серпня, в Дніпрі перед матчем першої ліги України «Дніпро-1» - «Металіст-1925» фанати «Дніпра» і «Металіста» провели спільний марш.

З Дніпра марш підтримали ті, хто виступає проти клубу «Дніпро-1».

«Історія наших рухів перевернула чимало сторінок повних ворожнечі і ненависті. Але з тих пір, як ми з 2014-го року пліч-о-пліч захищали незалежність і свободу України, почалася нова історія наших відносин.

Колись наші головні противники, харків'яни, стали для нас вірними і надійними друзями», - написано на офіційній сторінці ультрас «Дніпра».

У марші взяли участь більше 200 фанатів.

Вибухи петард і гучні кричалки чулися за кілька кварталів від колони. Перехожі зацікавлено проводжали хід поглядом, люди зиркали з вікон і кидали робочі місця, щоб подивитися на джерело шуму.

Крокуючи по центральному проспекту, більше 200 фанатів скандували «заряди», співали Гімн України, палили фаєри і підривали петарди.

Джерело: FootballHub