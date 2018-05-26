Фанати «Ліверпуля» та «Реалу» розповіли про свої враження від Києва (відео)

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Фанати «Ліверпуля». Фото: Главком

Що думають вболівальники-іноземці про Київ?

26 травня в фіналі Ліги чемпіонів, який пройде в Києві, «Реал» зіграє проти «Ліверпуля». За даними київської влади, подивитися на гру британців та іспанців мало приїхати близько 100 тисяч іноземних фанатів.

Що думають вболівальники-іноземці про Київ? Чи припала їм до смаку українська кухня, чи сподобалося місцеве пиво? Чи правда, що у багатьох з них виникли проблеми з орендою житла в столиці? Чи виникали у них сумніви щодо поїздки в Україну? Пропонуємо вашій увазі відповіді іноземних фанатів на ці запитання.

Нагадаємо, що сотням фанатам «Ліверпуля» скасували авіарейси на фінал Ліги чемпіонів до Києва, але «Ліверпуль» відшкодує уболівальникам вартість квитків.

Джерело: Новое Время