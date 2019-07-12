Федерер у класичному протистоянні переміг Надаля і в 12-те вийшов у фінал Wimbledon



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Великий Роджер Федерер у кроці від дев'ятої перемоги на Wimbledon linternaute.com

У вирішальному матчі швейцарець зіграє з сербом Джоковічем

Швейцарський тенісист Роджер Федерер вийшов у фінал Вімблдонського турніру. У півфінальному матчі другий сіяний в чотирьох сетах обіграв третю ракетку турніру іспанця Рафаеля Надаля з рахунком 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4. Зустріч тривала три години і дві хвилини.

Федерер 14 разів подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував два брейк-пойнти з 10-ти. Надаль 10 разів подав навиліт, чотири рази помилився на подачі і реалізував два брейки.

Рахунок в особистому протистоянні Федерера і Надаля в офіційних матчах став 24:16 на користь іспанця. На Wimbledon Федерер і Надаль зустрічалися вперше з 2008 року, коли перемогу в фіналі здобув іспанець.

За титул Федерер зіграє з першою ракеткою світу - сербським тенісистом Новаком Джоковічем. У півфінальному матчі Новак завдав поразки 23-му сіяному іспанцеві Роберто Баутісті-Аґуту - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Зустріч тривала дві години і 48 хвилин. Джоковіч дев'ять разів подав навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував п'ять брейк-пойнтів з восьми. Баутіста-Аґут подав п'ять ейсів, двічі помилився на подачі і реалізував один брейк.

Федерер вигравав Wimbledon вісім разів (2003-2007, 2009 2012 2017). У фінал швейцарець вийшов вдванадцяте.

Чотириразовий і чинний переможець Wimbledon, перша ракетка світу Джоковіч вийшов у 25-й фінал турнірів Grand Slam і в шостий фінал у Лондоні. Джоковіч зрівнявся з німцем Борисом Беккером по числу матчів, виграних на Wimbledon в одиночному розряді в Відкриту еру (по 71). Більше перемог тільки у Федерера (101) і американця Джиммі Коннорса (84).

Фінальний матч відбудеться у неділю, 14 липня, починаючи з 16:00.