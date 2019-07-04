Чинна чемпіонка Wimbledon вибуває і дозволяє обійти себе в рейтингу Світоліній



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Анжелік Кербер не змогла відстояти титулу theguardian.com

Анжелік Кербер не змогла вийти в 1/16 фіналу

Німецька тенісистка Анжелік Кербер, яка є чинною переможницею Вімблдонського турніру, вибула з розіграшу-2019. У другому колі вона програла представниці США Лорен Девіс з рахунком 6:2, 2:6, 1:6. Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин.

Американка в ході матчу два рази подала навиліт і зробила стільки ж подвійних помилок. При цьому Девіс реалізувала вісім брейк-пойнтів з 18-ти. Кербер ейсами не відзначалася. Німецька тенісистка допустила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять брейк-пойнтів з дев'яти.

У третьому колі Wimbledon Девіс зіграє з іспанкою Карлою Суарес-Наварро, яка обіграла француженку Полін Пармантьє з рахунком 7:6 (2), 7:6 (4).

Зауважимо, що після цієї поразки Кербер, яка починала тиждень п'ятою, опуститься в рейтингу мінімум на сім позицій. Відповідно ґарантовано німкеню обійде Еліна Світоліна, яка завтра, 5 липня, в 1/16 фіналу гратиме з гречанкою Марією Саккарі.

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