Світоліна виграла двогодинний матч і вдруге в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon



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Еліна Світоліна вийшла в 1/8-му Wimbledon вдруге в кар'єрі Reuters

Українка перемогла гречанку Марію Саккарі

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Вімблдонського тенісного турніру (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000).

В 1/16 фіналу Еліна перемогла 32-гу тенісистку світу Марію Саккарі з Греції – 6:3, 6:7(1), 6:2.

Українка впевнено виграла перший сет, але другий розпочала, віддавши суперниці три гейми поспіль. Відігравшись, українка програла на тай-брейку, але переконливо перемогла в заключній партії.

Матч тривав дві години і вісім хвилин.

Еліна вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon вдруге в кар’єрі. В 2017 році вона програла на цій стадії Єлєні Остапенко з Латвії.

У четвертому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Петра Мартіч (Хорватія) – Даніель Роуз Коллінз (США).

Також сьогодні, 5 липня, приблизно о 15:30 за київським часом свій матч проти швейцарки Вікторії Ґолубіч розпочне Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є німкеня Анжелік Кербер. Правда, свої повноваження вона точно складе, оскільки поступилася в другому колі поточних змагань американці Лорен Девіс.

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