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    Світоліна виграла двогодинний матч і вдруге в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon

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    Еліна Світоліна вийшла в 1/8-му Wimbledon вдруге в кар'єрі - Світоліна виграла двогодинний матч і вдруге в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon
    Еліна Світоліна вийшла в 1/8-му Wimbledon вдруге в кар'єрі
    Reuters

    Українка перемогла гречанку Марію Саккарі

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Вімблдонського тенісного турніру (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000).

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    В 1/16 фіналу Еліна перемогла 32-гу тенісистку світу Марію Саккарі з Греції – 6:3, 6:7(1), 6:2.

    Українка впевнено виграла перший сет, але другий розпочала, віддавши суперниці три гейми поспіль. Відігравшись, українка програла на тай-брейку, але переконливо перемогла в заключній партії.

    Матч тривав дві години і вісім хвилин.

    Еліна вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon вдруге в кар’єрі. В 2017 році вона програла на цій стадії Єлєні Остапенко з Латвії.

    У четвертому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Петра Мартіч (Хорватія) – Даніель Роуз Коллінз (США).

    Також сьогодні, 5 липня, приблизно о 15:30 за київським часом свій матч проти швейцарки Вікторії Ґолубіч розпочне Даяна Ястремська.

    Нагадаємо, що чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є німкеня Анжелік Кербер. Правда, свої повноваження вона точно складе, оскільки поступилася в другому колі поточних змагань американці Лорен Девіс.

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    теніс Еліна Світоліна Wimbledon Анжелік Кербер Марія Саккарі
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