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«Фенербахче» зробив заяву щодо кричалки про Путіна

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:14 glavcom.ua
«Фенербахче» зробив заяву щодо кричалки про Путіна
«Фенербахче» засудив скандування про Путіна під час матчу з «Динамо»
фото з відкритих джерел

Клуб спробував виправдатись за поведінку своїх фанатів

Пресслужба стамбульського «Фенербахче» опублікувала офіційну заяву з приводу скандального інциденту, який стався під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Динамо» (1:2 ОТ), під час якого турецькі фанати на трибунах стадіону «Шюкрю Сараджо» вигукували слова підтримки на адресу президента Росії Володимира Путіна.

«У матчі проти київського «Динамо», зіграному на нашому полі у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА, після гола суперника було чути крики з трибун. Ми робимо заяву: ці дії не представляють наш клуб і аж ніяк не відображають корпоративної позиції нашого клубу. Як спортивний клуб «Фенербахче», ми завжди дбаємо про підвищення поінформованості про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і у світі з нашою сферою впливу. Ми розглядаємо це як відповідальність. Наш клуб першим відреагував на цей процес 24 лютого 2022 року, на початку воєнного процесу. Ми хотіли б ще раз підкреслити наше повідомлення, яке ми передали всіма нашими офіційними каналами: Війна – це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні!», – йдеться у заяві.

«Крім того, одним із найяскравіших прикладів є товариський матч із донецьким «Шахтарем«, який ми зіграли на своєму полі у квітні, стверджуючи: «Футбол за мир», щоб привернути увагу до миру в Україні та зробити свій матеріальний та моральний внесок. Ми кілька днів приймали донецький «Шахтар» у нашій країні. Як спортивний клуб «Фенербахче», наша позиція щодо цього питання та наше ставлення з першого дня війни відомі громадськості», - наголошено в заяві.

У клубі пояснили, що на 58-й хвилині вчорашнього матчу перебільшені рухи деяких гравців команди суперника, особливо запасного воротаря (Деніса Бойка. - ред.), який у минулому грав за команду з Туреччини («Бешикташ», - ред.), викликали хвилювання трибун та реакцію, яка тривала лише 20 секунд у 120-хвилинному матчі.

«Якою б не була причина, ми як спортивний клуб «Фенербахче» не приймаємо реакцію, яка виникла на деяких трибунах. Було б нечесним підходом приписувати цю подію, яка ніколи не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам та покладатиме відповідальність на наш клуб. Ми ще раз нагадуємо громадськості про нашу позицію, згідно з якою спорт і політика завжди мають бути відокремлені один від одного», – зазначено у заяві.

Нагадаємо, київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Уболівальники турецького «Фенербахче» скандували кричалку «Влідімір Путін» під час матчу проти київського «Динамо» в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.

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Теги: фанати ФК «Динамо» Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ путін спорт

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