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«Динамо» вирвало перемогу у «Фенербахче»

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:15 glavcom.ua
«Динамо» вирвало перемогу у «Фенербахче»
«Динамо» – у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
фото з відкритих джерел

«Динамо» вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.

90 хвилин основного часу не визначили переможця, тому знадобився овертайм.

На 114 хвилині матчу Костянтин Вівчаренко прострілив на Олександра Караваєва і той переправив м'яч у ворота колишньої команди, що забезпечило перемогу команді з України.

Перемога вивела «Динамо» у наступний раунд кваліфікації, де киянам доведеться грати з австрійським «Штурмом».

Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті.

Також «Динамо» оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».

Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Динамо»

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