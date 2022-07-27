«Динамо» вирвало перемогу у «Фенербахче»

«Динамо» вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.

90 хвилин основного часу не визначили переможця, тому знадобився овертайм.

На 114 хвилині матчу Костянтин Вівчаренко прострілив на Олександра Караваєва і той переправив м'яч у ворота колишньої команди, що забезпечило перемогу команді з України.

Матч завершено! «Динамо» у додатковий час вириває перемогу у «Фенербахче» і проходить до наступного раунду Ліги чемпіонів! 💪#ФенербахчеДинамо (1:2) pic.twitter.com/YkuG8fqiED — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 27, 2022

Перемога вивела «Динамо» у наступний раунд кваліфікації, де киянам доведеться грати з австрійським «Штурмом».

Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті.

Також «Динамо» оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».