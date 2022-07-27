Вболівальники «Фенербахче» зарядили кричалку на підтримку Путіна (відео)

Турецьких фанатів розізлив гол «Динамо» у ворота їхньої команди

Уболівальники турецького «Фенербахче» скандували кричалку «Влідімір Путін» під час матчу проти київського «Динамо» в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Турецьких фанатів образив гол «Динамо» у ворота їхньої команди.

У соціальних мережах більшість турків засуджують фанатів, дехто навіть вимагає викинути «Фенербахче» з єврокубків.

Тепер же слово за UEFA, що не раз закривав трибуни на українських стадіонах. Поведінка глядачів є прямим порушенням правил проведення змагань.

Кияни здобули перемогу у матчі-відповіді у додатковий час (1:2) та пробилися в третій раунд кваліфікації. Перша гра завершилась з рахунком 0:0.

Суперниками «Динамо» стане австрійський Штурм. Першу гру українська команда зіграє вдома 2 серпня.

Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті.

Також «Динамо» оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».