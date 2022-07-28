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Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

Хочеться взяти за грудки кожного з фанатів «Фенербахче», хто кликав Путіна

Сьогодні, 11:50 glavcom.ua
Фанати «Фенербахче» відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій
фото: Anadolu Agency

Що ж ви, мерзотники, в одну мить зрадили цілі народи?

Невігласи, мерзотники, тварюки ...., це найперші слова, які прийшли мені на думку, коли у відповідь на забитий футболістом української команди «Динамо» (Київ) гол у ворота «Фенербахче», тисячі його фанатів стали волати до імені Путіна – міжнародного злочинця та вбивці

Минуло кілька годин після завершення матчу, але я все ще не можу прийти до тями: неймовірний сором від побаченого не дає мені заспокоїтися.

Мені фізично хочеться взяти за грудки кожного з фанатів «Фенербахче», хто на трибунах стадіону у Стамбулі з піною біля рота кликав Путіна і закричати в його тупе обличчя: «що ж ти, мерзотнику, в одну мить зрадив цілі народи, включно з кримськотатарським, що стали жертвами російської агресії , та переступив через сотні тисяч убитих за наказом Путіна жінок та дітей в Ічкерії, Лівії, Сирії, а тепер вже в Україні»?

Я відчуваю тяжкий тягар ганьби на своїх плечах від безсоромності, вчиненої не мною, але громадянами країни, близької мені з мови, культури, віри.

Очевидно, що демонстрацією свого невігластва та виявом доброзичливості до Путіна – міжнародного злочинця та вбивці, фанати «Фенербахче» відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій, спрямованих на підрив довіри до Туреччини та її народу.

Знаючи зсередини про високий рівень поваги турків та їх симпатії до українців і України, які до того ж безмірно виросли після 24 лютого 2022 року, зберігаю надію на принесення керівництвом футбольного клубу «Фенербахче» та організаціями її фанатів публічних вибачень за образу почуття українців, які протистояють російській агресії з лютого 2014 року.

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Теги: фанати ФК Фенербахче росія путін НОВИНИ ФУТБОЛУ Туреччина

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Рефат Чубаров

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