«Ференцварош» Реброва сенсаційно програв у чвертьфіналі Кубка Угорщини



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Іван Петряк боровся, але врятувати «Ференцварош» від поразки не зумів origo.hu

У будапештців ще буде нагода врятувати ситуацію

Беззаперечний лідер угорського чемпіонату «Ференцварош», який очолює український фахівець Сергій Ребров, сенсаційно програв удома в першому матчі 1/4 фіналу Кубка країни клубу «Віді» - 1:2.

Традиційно на полі всі 90 хвилин у складі команди Реброва провели двоє його співвітчизників - опорний хав Ігор Харатін та лівий вінґер Іван Петряк.

Зустріч розпочалася для «Ференцвароша» шокуюче - на шостій хвилині Роланд Югас вразив ворота з дальньої дистанції.

Правда, в середині тайму фаворити відігралися. З пенальті ворота «Віді» вразив Фернандо Ґорріаран.

Втім, на 58-й хвилині господарі пропустили вдруге - відзначився Вінісіус.

Час на порятунок у компанди Реброва ще був, до того ж тренер підсилив атаку замінами. Але пробити голкіпера Ковачика будапештцям не вдалося.

Врятуватися «Ференцварош» спробує 3 квітня, у виїзному матчі-відповіді.

Також програв перший чвертьфінал і клуб двох інших українців - Шандора Вайди і Михайла Месхі. «Мезоковешд-Жори» поступився на виїзді 0:1 «Дебрецену». Вайда у цій грі провів усі 90 хвилин, а Месхі, який зазвичай постійно потрапляє до основи, цього разу був поза межами заявки.

Врятуватися «Мезоковешд-Жори» теж спробує 3 квітня.