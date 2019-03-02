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    Команда Сергія Реброва виграла в чемпіонаті Угорщини 7:0

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    Підопічні Реброва Микола Сігневич та Роланд Варґа зробили сьогодні по дублю - Команда Сергія Реброва виграла в чемпіонаті Угорщини 7:0
    Підопічні Реброва Микола Сігневич та Роланд Варґа зробили сьогодні по дублю
    nemzetisport.hu

    Традиційно в основі «Ференцвароша» грали українці Іван Петряк та Ігор Харатін

    Лідер чемпіонату Угорщини «Ференцварош» здобув впевнену перемогу в 23-му турі турніру. Клуб DVTK, який бореться за виживання, команда Сергія Реброва розтрощила 7:0.

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    Уже звично повні матчі провели у складі будапештців опорний хав Ігор Харатін та лівий вінґер Іван Петряк. Проте найпомітнішими постатями на полі на цей раз були не екс-футболісти луганської «Зорі».

    Дублями в цій зустрічі відзначилися Роланд Варґа, білорус Микола Сігневич та італієць Давіде Ланцафаме. Ще один м'яч на рахунку уругвайця Фернандо Ґорріарана.

    Зауважимо, що українець Сергій Шестаков з DVTK вийшов на поле після перерви. Його команда з 24-ма очками в турнірній таблиці наразі передостання. Правда, команда, яка посідає рятівне десяте місце («Кішварда») має такий же доробок.

    «Ференцварош» здобув 49 очок і продовжує впевнено лідирувати. «Віді», який іде другим, відстає на шість пунктів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров Іван Петряк ФК Ференцварош Сергій Шестаков Ігор Харатін Роланд Варґа Микола Сігневич Давіде Ланцафаме
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