Ребров: «В Угорщині спокійніше працювати без знання мови»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Ребров alahlifc.sa

Каже, що в «Динамо» було складніше

Український наставник «Ференцвароша» Сергій Ребров зізнався в ефірі програми Вацко Light, що в Угорщині на нього падає менший тиск, ніж в «Динамо» .

За його словами, робота в клубах відрізняється ставленням вболівальників. Українець очолив «Ференцварош» упродовж цього сезону, замінивши Томаса Долля.

У «Динамо» він провів майже все футбольне життя і це стало для Реброва великою відповідальністю.

«Тут я спокійно працюю, але нічого не змінюється: віддаю всі свої знання і сили команді. Але як і в Саудівській Аравіїя, не знаю мови, що пишуть газети і вболівальники. І, мабуть, від цього мені спокійніше працювати», - заявив Сергій Ребров.

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