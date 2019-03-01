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    Ребров: «В Угорщині спокійніше працювати без знання мови»

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    Сергій Ребров - Ребров: «В Угорщині спокійніше працювати без знання мови»
    Сергій Ребров
    alahlifc.sa

    Каже, що в «Динамо» було складніше

    Український наставник «Ференцвароша» Сергій Ребров зізнався в ефірі програми Вацко Light, що в Угорщині на нього падає менший тиск, ніж в «Динамо» .

    За його словами, робота в клубах відрізняється ставленням вболівальників. Українець очолив «Ференцварош» упродовж цього сезону, замінивши Томаса Долля.

    У «Динамо» він провів майже все футбольне життя і це стало для Реброва великою відповідальністю.

    «Тут я спокійно працюю, але нічого не змінюється: віддаю всі свої знання і сили команді. Але як і в Саудівській Аравіїя, не знаю мови, що пишуть газети і вболівальники. І, мабуть, від цього мені спокійніше працювати», - заявив Сергій Ребров.

     Читайте також: Голи та сейв українців претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини
    робота Сергій Ребров
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