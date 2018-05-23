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    Феррейра попрощався з «Шахтарем» і побажав команді повернутися у Донецьк

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    Фото з Instagram футболіста - Феррейра попрощався з «Шахтарем» і побажав команді повернутися у Донецьк
    Фото з Instagram футболіста

    Факундо офіційно дав зрозуміти, що далі гратиме у новій для себе команді

    Аргентинський нападник Факундо Феррейра попрощався із «Шахтарем».

    Про це сам футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

    «Мені дуже важко прощатися. Я пам'ятаю, немов це було вчора, як я приїхав у Донецьк, і все було для мене новим і незвичним. Спочатку було важко адаптуватися. Я ріс і багато чому навчився в Україні – як у плані особистого розвитку, так і у спортивній площині», - почав він.

    «Мені пощастило зустріти на своєму шляху Паулу Фонсеку, який був єдиним, хто довіряв мені та хотів бачити мене у своїй команді. У «Шахтарі» у мене з'явилося багато друзів. Ми багато часу проводили разом, і я особливо вдячний бразильським друзям, які з моменту мого приїзду намагалися зробити життя легше», - додав Феррейра.

    Факундо також подякував всім, хто працює у клубі - масажистам, лікарям, фізіотерапевтам.

    «І насамкінець хочу сказати спасибі всім нашим уболівальникам, тому що ви завжди підтримували нас незалежно від того, у якій складній ситуації ми були. Зіграти на «Донбас-Арені» було моєю мрією. І я сподіваюся, що одного разу «Шахтар» повернеться додому, - підсумував він.

    У донецькому клубі Феррейра провів п'ять останніх років, а у сезоні, що минув, продемонстрував солідну результативність – 30 голів.

    Джерело: Террикон

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