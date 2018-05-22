ФІФА не знайшла допінг-порушень у футболістів збірної Росії

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Збірна Росії з футболу

У Річарда Макларена недостатньо доказів

ФІФА провела розслідування щодо доповіді юриста Річарда Макларена про можливі порушення антидопінгових правил футболістами, які в тому числі виступлять на Чемпіонаті світу-2018.

В ході розслідування ФІФА не знайшла достатньо доказів того, що гравці збірної Росії, які потрапили в розширений склад на ЧС-2018, порушували антидопінгові правила.

ФІФА надала WADA свій висновок, і WADA, в свою чергу, погодилася закрити всі справи.

Проби гравців, які були раніше вилучені WADA у Московської антидопінгової лабораторії і зберігаються в лабораторії Лозанни, піддавалися повторному аналізу (на предмет подряпин, слідів і аномальних рівнів солі).

Для цього ФІФА застосувала методологію, рекомендовану WADA і яка використовувалася Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

У жодному випадку не були виявлені сліди, що вказують на підміну проб.

У сечі не було виявлено підозрілих значень вмісту солі.

Джерело: sports.ru