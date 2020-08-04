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    Фіналіст Roland Garros-2005 зізнався, що приймав допінг і брехав суду

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    Фіналістів Roland Garros-2005 Рафаеля Надаля і Маріано Пуерту нагороджував видатний футболіст Зінедін Зідан - Фіналіст Roland Garros-2005 зізнався, що приймав допінг і брехав суду
    Фіналістів Roland Garros-2005 Рафаеля Надаля і Маріано Пуерту нагороджував видатний футболіст Зінедін Зідан
    Світлина - Tennis World USA

    Маріано Пуерта звинувачує тренера

    Аргентинський тенісист Маріано Пуерта, який програв іспанцеві Рафаелеві Надалю у фіналі Roland Garros-2005, зізнався, що приймав допінг, але збрехав під час розглядів заради скорочення терміну.

    Після фіналу в Парижі у аргентинця була взята проба, в якій виявили етафедрин, за що він був дискваліфікований на вісім років. На повторному слідстві в CAS Маріано сказав, що випадково випив з однієї склянки з дружиною, яка приймала ліки від менструальних болів, і термін відсторонення тенісиста зменшили до двох років – вже в сезоні-2007 аргентинець отримав нагоду вийти на корт.

    У недавньому інтерв'ю La Nacion Пуерта зізнався, що брехав під час розгляду своєї справи, щоб пом'якшити покарання. Насправді допінг йому давав тренер з фізпідготовки Даріо Лекман. Однак Пуерта наполягає, що в момент вживання біодобавок не знав, що вони містять заборонену речовину. Лекман свою причетність до справи заперечує.

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    допінг теніс тренер Рафаель Надаль Roland Garros Маріуно Пуерта
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