  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тенісист Стаховський: Після Портнова повернення Януковича не за горами

    • Розсилка
    Сергій Стаховський вражений кроками нинішньої влади - Тенісист Стаховський: Після Портнова повернення Януковича не за горами
    Сергій Стаховський вражений кроками нинішньої влади
    Фото - Instagram Сергія Стаховського

    Спортовець розкритикував українську владу

    Найкращий тенісист України Сергій Стаховський, який живе в Угорщині, прокоментував ситуацію в рідній країні під час пандемії коронавірусу.

    Спортовець заявив, що в порівнянні з угорською владою, яка підтримала малий і середній бізнес, українська не здатна зробити хоч якісь реальні кроки в будь-якому напрямку.

    «А всі ці події в Нових Санжарах, махінації з захисними масками і антисептиками… Це жах», — додав Стаховський в інтерв’ю «Українській правді».

    Тенісист висловив побоювання, що далі буде тільки гірше, адже люди, за його словами, вже не вірять у зміни на краще, тому з часом можуть вибрати «старий шлях».

    «Після повернення Портнова, вважаю, повернення Януковича теж не за горами. І це вже якийсь сюр», — резюмував Стаховський.

     Читайте також: Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)
    Віктор Янукович Сергій Стаховський теніс Володимир Зеленський Андрій Портнов спорт поза політикою
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ