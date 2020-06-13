Тенісист Стаховський: Після Портнова повернення Януковича не за горами



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Сергій Стаховський вражений кроками нинішньої влади Фото - Instagram Сергія Стаховського

Спортовець розкритикував українську владу

Найкращий тенісист України Сергій Стаховський, який живе в Угорщині, прокоментував ситуацію в рідній країні під час пандемії коронавірусу.

Спортовець заявив, що в порівнянні з угорською владою, яка підтримала малий і середній бізнес, українська не здатна зробити хоч якісь реальні кроки в будь-якому напрямку.

«А всі ці події в Нових Санжарах, махінації з захисними масками і антисептиками… Це жах», — додав Стаховський в інтерв’ю «Українській правді».

Тенісист висловив побоювання, що далі буде тільки гірше, адже люди, за його словами, вже не вірять у зміни на краще, тому з часом можуть вибрати «старий шлях».

«Після повернення Портнова, вважаю, повернення Януковича теж не за горами. І це вже якийсь сюр», — резюмував Стаховський.