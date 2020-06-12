Тенісист Стаховський здивований, що Зеленський звільнив посла України у Франції



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Сергій Стаховський схвально оцінює діяльність Олега Шамшура і його команди Фото - Instagram Сергія Стаховського

Спортовець зі свого досвіду знає, що Олег Шамшур відстоював інтереси України

Найкращий тенісист України Сергій Стаховський висловив у власних соцмережах здивування тим, що президент держави Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура.

«Посольство України у Франції – топ-співробітники і пан посол Олег Шамшур максимально намагаються відстоювати Україну на території Франції. Повірте, я був у багатьох країнах світу й маю з чим порівнювати. Тому не зовсім розумію логіку цього указу. Володимире Зеленський, прокоментуйте, будь ласка», - написав Стаховський і підсилив сказане посиланням на новину. В якій говориться, що Зеленський звільнив посла, який домігся, щоб компанія Danone розірвала контракт з російським актором Пореченковим.

Нагадаємо, що вчора, 11 червня, Зеленський своїм указом призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка. І відповідно звільнив з посади Олега Шамшура.