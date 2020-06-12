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    Тенісист Стаховський здивований, що Зеленський звільнив посла України у Франції

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    Сергій Стаховський схвально оцінює діяльність Олега Шамшура і його команди - Тенісист Стаховський здивований, що Зеленський звільнив посла України у Франції
    Сергій Стаховський схвально оцінює діяльність Олега Шамшура і його команди
    Фото - Instagram Сергія Стаховського

    Спортовець зі свого досвіду знає, що Олег Шамшур відстоював інтереси України

    Найкращий тенісист України Сергій Стаховський висловив у власних соцмережах здивування тим, що президент держави Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура.

    «Посольство України у Франції – топ-співробітники і пан посол Олег Шамшур максимально намагаються відстоювати Україну на території Франції. Повірте, я був у багатьох країнах світу й маю з чим порівнювати. Тому не зовсім розумію логіку цього указу. Володимире Зеленський, прокоментуйте, будь ласка», - написав Стаховський і підсилив сказане посиланням на новину. В якій говориться, що Зеленський звільнив посла, який домігся, щоб компанія Danone розірвала контракт з російським актором Пореченковим.

    Нагадаємо, що вчора, 11 червня, Зеленський своїм указом призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка. І відповідно звільнив з посади Олега Шамшура.

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    Сергій Стаховський теніс посол посольство Володимир Зеленський спорт поза політикою Олег Шамшур
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