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    Прощай, Олімпадо. Одну з найкращих українських легкоатлеток дискваліфікували через допінг

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    Наталія Кроль відсторонена на 20 місяців - Прощай, Олімпадо. Одну з найкращих українських легкоатлеток дискваліфікували через допінг
    Наталія Кроль відсторонена на 20 місяців
    Світлина - Instagram Наталії Кроль

    Наталія Кроль (Прищепа) не зможе виступити в 2021 році в олімпійському Токіо

    25-річна українська легкоатлетка, дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа, яка торік у листопаді вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка Кроль дискваліфікована через вживання заборонених препаратів.

    Інформація про те, що Наталія провалила допінг-тест, з’явилася ще 23 лютого.

    І ось лише зараз Athletics Integrity Unit ухвалив рішення у справі українки. Розслідування повною мірою проводилося AIU. Спортсменку і Федерацію легкої атлетики України повідомили про рішення 3 серпня. Згідно з ним Наталію Кроль дискваліфіковано на 20 місяців, з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року, згідно зі статтями 10.2.2 and 10.5.1(a) правил ADR (Антидопінгові правила Всесвітньої легкої атлетики). Відповідно атлетка не зможе виступити на Олімпіаді в Токіо, яка перенесена у зв'язку з пандемією коронавірусу на 2021 рік.

    Анульовано всі результати Наталії, починаючи з 16 січня 2020 року, включаючи конфіскацію будь-яких титулів, нагород, медалей, балів та призових і грошових винагород.

    В повідомленні на сайті ФЛАУ вказано, що спортсменка погодилася з вище зазначеними наслідками за порушення антидопінгових правил і відмовилася від права на заслуховування у Дисциплінарному трибуналі.

    Додамо, що Наталія Кроль (Прищепа) окрім двох золотих нагород чемпіонату Європи 2016 і 2018 років була чемпіонкою ІІ Європейських ігор у команді.

     Читайте також: Одна з найсильніших українських легкоатлеток, чемпіонка Європи піймана на допінгу. Що їй загрожує?
    допінг легка атлетика Наталія Прищепа
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