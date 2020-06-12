Президент МОК Томас Бах: Розглядаємо варіант із виключенням важкої атлетики з програми Олімпіади



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Система корупції, контрольована під час тривалого керівництва Федерацією важкої атлетики угорцем Тамашем Аяном, може мати для виду спорту руйнівні наслідки Фото - Sputnik Азербайджан

Кричущі допінгові порушення можуть вартувати важкоатлетам надто дорого

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах на прес-конференції за підсумками виконкому МОК повідомив, що розчарований висновками комісії Річарда Макларена про корупцію і приховування допінгових порушень в Міжнародній федерації важкої атлетики (IWF) в той час, коли її очолював угорець Тамаш Аян.

«Ми глибоко стурбовані та шоковані цією доповіддю і масштабом відображених у ній порушень щодо антидопінгової політики та менеджменту. Ми залишаємо за собою право на далекосяжні заходи, зокрема мова йде про виключення важкої атлетики з програми Олімпійських ігор. Офіційні особи, причетні до розслідування, яке зараз триває, не братимуть участі в обговоренні підготовки до Ігор в Токіо.

Ми повністю підтримуємо нове керівництво IWF, яке реформує систему управління федерацією, а також докладає зусиль до того, щоб зробити антидопінгову систему повністю незалежною від федерації. Основні кроки вже зроблені», - наводить слова Баха Reuters.