Фінляндія «на досвіді» переграла Францію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Велі-Матті Савінайнен і збірна Фінляндії були в усьому на крок попереду французів IIHF

Суомі знаходяться в кроці від першого місця в груповому турнірі

Збірна Фінляндії зберегла лідерство в групі А на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

В передостанньому, шостому турі Суомі здобули свою п’яту перемогу на турнірі, легко перемігши аутсайдерів французів.

Франція — Фінляндія — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 — Ківіранта (Ліндбом, Тирвайнен), 09:24. 0:2 — Міккола (Гаррі Песонен, Каскі), 21:51. 0:3 — Сіллінен (Велі-Матті Савінайнен, Куусела), 52:31

Воротарі: Ланкінен — Флорян Арді

Кидки: 21 (5 + 6 + 10) — 47 (20 + 12 + 15)

Штраф: 14 (6 + 4 + 4) — 8 (2 + 2 + 0)

19 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 682 глядачі

За тур до фінішу групового турніру фіни очолюють групу А. У них — 16 очок. Американці мають на два пункти менше і йдуть другими. Канадці мають гру в запасі, 12 очок і посідають третю позицію. В заключному турі, 21 травня Суомі зустрінуться з німцями, які мають 12 пунктів і йдуть четвертими.

Франція в заключному турі вже сьогодні, 20 травня, о 17:15 гратиме матч за право залишитися в елітному дивізіоні з британцями. Попередніх шість поєдинків обидві команди програли.