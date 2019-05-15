Росія розгромила Італію з двозначним рахунком на чемпіонаті світу з хокею



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У четвертому матчі Алєксандр Овечкін нарешті закинув свою першу на турнірі шайбу IIHF

Свою першу шайбу на турнірі закинув зірковий Алєксандр Овечкін

Збірна Росії оформила найбільшу наразі перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

У четвертому турі групового турніру росіяни розгромили 10:0 італійців.

РФ — Італія — 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

Шайби: 1:0 — Нікіта Зайцев (Нікіта Гусєв, Нікіта Кучеров), 00:31. 2:0 — Хафізуллін (Нікіта Гусєв, Нікіта Кучеров), 08:30. 3:0 — Євгеній Кузнєцов (Барабанов), 13:15. 4:0 — Овечкін (Євгеній Кузнєцов), 16:14. 5:0 — Євгеній Кузнєцов (Овечкін, Дмітрій Орлов), 20:18. 6:0 — Ілья Ковальчук (Євгеній Кузнєцов), 26:03. 7:0 — Дадонов (Нікіта Кучеров, Нікіта Гусєв), 33:41. 8:0 — Міхаїл Григоренко (Барабанов, - менш.), 36:25. 9:0 — Нікіта Кучеров (Хафізуллін, Нікіта Зайцев), 44:52. 10:0 — Дадонов (Ілья Ковальчук), 45:27

Воротарі: Андрєй Васілєвскій — Андреас Бернард (Марко Де Філіппо, 20:18)

Кидки: ? (18 + 9 + ?) - ? (5 + 5 + ?)

Штраф: ? (2 + 2 + ?) - ? (2 + 4 + ?)

15 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 7 535 глядачів

РФ - Італія. Гол Алєксандра Овечкіна

Росія виграла усі чотири стартових поєдинки і очолює групу В разом зі Швейцарією, яка сьогодні обіграла команду Норвегії. У п’ятому турі росіяни 18 травня гратимуть з латвійцями, які виграли два з трьох матчів.

Італія виступає катастрофічно — чотири поразки з загальним рахунком 0:30. Закинути першу шайбу на чемпіонаті «Скуадра адзурра» спробує 18 травня у зустрічі з Новегією, яка наразі також у Словаччині лише програє.