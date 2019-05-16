Драма: Словаччина знову програла на останніх секундах на чемпіонаті світу з хокею
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Розсилка
Господарі програли, можливо, ключовий матч на турнірі
Це вже схоже на справжнє нещастя. Кілька днів тому збірна Словаччини програла Канаді, пропустивши вирішальну шайбу на передостанній секунді основного часу. І то в матчі, в якому господарі 83-го чемпіонату світу вели в рахунку 2:0 і 4:2.
Зараз, у поєдинку четвертого туру групового турніру ситуація майже повторилася. Словаки вели 2:1 ще за дві хвилини до завершення третього періоду, але німцям вдалося зрівняти рахунок після того, як їхній тренер замінив воротаря шостим польовим гравцем.
А в мить, коли команди, здавалося б, готуються до овертайму, Бундесманшафту вдалася контратака, яку завершив найзірковіший німецький гравець сучасності Леон Драйзайтль. До завершення основного часу залишалося 27 секунд. Steel Arena в Кошице поглинув шок.
Німеччина — Словаччина — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Шайби: 1:0 — Марк Міхаеліс (Айзеншмід), 23:54. 1:1 — Секера (Ерік Чернак, Томас Татар, - подв. більш.), 28:30. 1:2 — Гудачек (Панік, Томаш Татар, - більш.), 29:55 2:2 — Айзеншмід (Яннік Зайденберґ, Кагун), 58:08. 3:2 — Леон Драйзайтль (Тіффельс, Кагун), 59:33
Воротарі: Матіас Нідерберґер — Чільяк
Кидки: 21 (3 + 8 + 10) - 36 (12 + 16 + 8)
Штраф: 18 (2+ 14 + 2) - 18 (2 + 4 + 12)
15 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів
Цей поєдинок мав для обох команд, можливо, ключове з точки зору боротьби за місце у чвертьфіналі значення. Тепер німці з чотирма перемогами в чотирьох матчах очолюють групу А і підходять до ігор з тріо фаворитів вісімки в піднесеному настрої.
18 травня збірна Німеччини зіграє з Канадою, яка з трьох матчів виграла два. Словаччина 17 травня зганятиме лють на Франції, яка три стартових поєдинки програла.