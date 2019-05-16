Драма: Словаччина знову програла на останніх секундах на чемпіонаті світу з хокею



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Леон Драйзайтль ощасливив свою країну і шокував Словаччину IIHF

Господарі програли, можливо, ключовий матч на турнірі

Це вже схоже на справжнє нещастя. Кілька днів тому збірна Словаччини програла Канаді, пропустивши вирішальну шайбу на передостанній секунді основного часу. І то в матчі, в якому господарі 83-го чемпіонату світу вели в рахунку 2:0 і 4:2.

Зараз, у поєдинку четвертого туру групового турніру ситуація майже повторилася. Словаки вели 2:1 ще за дві хвилини до завершення третього періоду, але німцям вдалося зрівняти рахунок після того, як їхній тренер замінив воротаря шостим польовим гравцем.

А в мить, коли команди, здавалося б, готуються до овертайму, Бундесманшафту вдалася контратака, яку завершив найзірковіший німецький гравець сучасності Леон Драйзайтль. До завершення основного часу залишалося 27 секунд. Steel Arena в Кошице поглинув шок.

Німеччина — Словаччина — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 1:0 — Марк Міхаеліс (Айзеншмід), 23:54. 1:1 — Секера (Ерік Чернак, Томас Татар, - подв. більш.), 28:30. 1:2 — Гудачек (Панік, Томаш Татар, - більш.), 29:55 2:2 — Айзеншмід (Яннік Зайденберґ, Кагун), 58:08. 3:2 — Леон Драйзайтль (Тіффельс, Кагун), 59:33

Воротарі: Матіас Нідерберґер — Чільяк

Кидки: 21 (3 + 8 + 10) - 36 (12 + 16 + 8)

Штраф: 18 (2+ 14 + 2) - 18 (2 + 4 + 12)

15 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів

Німеччина - Словаччина. переможна шайба Леона Драйзайтля

Цей поєдинок мав для обох команд, можливо, ключове з точки зору боротьби за місце у чвертьфіналі значення. Тепер німці з чотирма перемогами в чотирьох матчах очолюють групу А і підходять до ігор з тріо фаворитів вісімки в піднесеному настрої.

18 травня збірна Німеччини зіграє з Канадою, яка з трьох матчів виграла два. Словаччина 17 травня зганятиме лють на Франції, яка три стартових поєдинки програла.