Чемпіонат світу з хокею: збірна США вибуває у чвертьфіналі (відео)



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У цьому епізоді Ноа Ганіфін припечатав Алєксандра Овечкіна IIHF

Першим півфіналістом світової першості стала збірна Росії

Збірна Росії вийшла у півфінал 83-го чемпіонату світу з хокею.

В 1/4 фіналу росіяни переграли американців. Команда Ільї Воробйова вчисту переграла суперників у першому періоді. Американці ліпше виглядали в другій 20-хвилинці, але закинули на шайбу менше. У заключному ж відрізку росіяни продемонстрували ідеальне вміння грати на контратаках.

Варто зазначити, що «зірково-смугастим» у цьому поєдинку бракувало двох лідерів — Ділана Ларкіна і Дерека Раяна, які пропускали матч через травми.

РФ - США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Шайби: 1:0 — Нікіта Гусєв (Сергачов, Нікіта Кучеров), 01:07. 2:0 — Сергачов (Нікіта Гусєв), 15:47. 2:1 — Бреді Шей (Патрік Кейн, Ґодро), 22:22. 3:1 — Капрізов (Нікіта Гусєв, Сергачов), 41:31. 3:2 — Ганіфін (Джек Г’юз), 45:53. 4:2 — Міхаїл Григоренко (Малкін, Дадонов), 47:02. 4:3 — Дебрінкет (Патрік Кейн, Джек Г’юз), 57:10

РФ: Андрєй Васілєвскій; Сергачов — Нікіта Нестеров, Міхаїл Григоренко — Малкін — Дадонов; Дмітрій Орлов — Нікіта Зайцев, Овечкін — Євгеній Кузнєцов — Капрізов; Хафізуллін — Владислав Гавріков, Нікіта Гусєв — Артем Анісімов — Нікіта Кучеров; Задоров — Алєксандр Барабанов, Ілья Ковальчук — Сєрґєй Андронов — Іван Тєлєгін. Тренер — Ілья Воробйов

США: Корі Шнайдер; Раян Сутер — Веренскі, Дебрінкет — Колін Вайт — Патрік Кейн; Бреді Шей — Алек Мартінес, Ґодро — Акел — ван Рімсдайк; Квінн Г’юз — Ганіфін, Кріс Крайдер — Джек Г’юз — Ватрано; Адам Фокс — Воланін, Клейтон Келлер — Ґленденінґ — Кунін. Тренер — Джефф Блешілл

Судді: Тобіас Бйорк (Швеція), Олів’є Ґуен (Канада) — Малмквіст (Швеція), Ондрачек (Чехія)

Кидки: 43 (17 + 15 + 11) - 32 (9 + 12 + 11)

Штраф: 2 (0 + 2 + 0) - 2 (2 + 0 + 0)

23 травня. Братислава. Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

РФ - США. Після цієї шайби Кірілла Капрізова росіяни задихали вільніше

У півфіналі Росія зіграє з переможцями пари Чехія — Німеччина, які зустрінуться сьогодні о 21:15.