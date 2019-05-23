Чемпіонат світу з хокею: Канада врятувалася за півсекунди до краху і вийшла у півфінал (відео)



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Збірна Канади спромоглася на диво IHHF

Швейцарці ледь не створили сенсацію. Але «ледь» не рахується

Перший чвертьфінальний матч на 83-му чемпіонаті світу з хокею завершився драматично. Переможець групи А і один з головних фаворитів турніру, збірна Канади поступалася торішнім фіналістам світової першості швейцарцям впродовж практично всього поєдинку, але відігралася за півсекунди до завершення основного часу.

Канада — Швейцарія — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 — Андріґетто (Рафаель Діас, Кевін Фіала, - більш.). 1:1 — Марк Стоун (Фаббро, П’єр-Люк Дюбуа), 25:45. 1:2 — Ніко Гішир (Марчіні, Ніно Нідеррайтер, - більш.), 39:57. 2:2 - Деймон Сіверсон Марк Стоун), 59:59. 3:2 - Марк Стоун (П'єр-Люк Дюбуа, Ші Теодор), 65:07

Канада: Метт Мюррей; Нурс — Деймон Сіверсон, Маршессо — П’єр-Люк Дюбуа — Марк Стоун; Тома Шабо — Стечер, Сіреллі — Шон Кутюр’є — Сем Рейнгарт; Ші Теодор — Фаббро, Джаред Маккан — Турріс — Тайсон Джост; Тайлер Бертуцці — Філіпп Майєрс, Адам Енріке — Ділан Стром — Метью Джозеф. Тренер — Ален Віньо

Швейцарія: Леонардо Дженоні; Йозі — Рафаель Діас, Ніно Нідеррайтер — Ніко Гішир — Кевін Фіала; Дженацці — Льоффель, Ґреґорі Гофманн — Ґаетан Гаас — Андріґетто; Лукас Фрік — Фора, Трістан Шервай — Курашев — Марчіні; Ноа Род — Праплан, Сімон Мозер — Берчі — Андрес Амбюль. Тренер — Патрік Фішер

Судді: Мартін Франьо (Чехія), Алексі Рантала (Фінляндія) — Лгоцкі (Чехія), Сормунен (Фінляндія)

Кидки: 42 (12 + 7 + 20 + 3) - 24 (5 + 9 + 6 + 4)

Штраф: 6 (2 + 2 + 2 + 0) - 2 (2 + 0 + 0 + 0)

23 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 157 глядачів

Команда Патріка Фішера продемонструвала майже ідеальну гру в обороні, натомість попереду двічі скористалася чисельною перевагою і ледь не виграла матч. Врятувалися канадці тоді, коли в них не вірив уже майже ніхто. Шалена навала завершилася кидком Деймона Сіверсона за секунду до завершення основного часу. Голкіпер Леонардо Дженоні зреагував, але від його ключки диск заскочив у ворота. Залишало визначи єдине - коли. У хокеї, на відміну від баскетболу, взяття фіксується не в момент кидка, а в ту мить, коли шайба пересікає лінію. Відеоперегляд показав, що у гол відбувся за півсекунди до сирени!

Канада - Швейцарія. Рятівна шайба Деймона Сіверсона

Деморалізована Швейцарія не встояла в овертаймі, який команди проводять у форматі три проти трьох. П'єр-Люк Дюбуа промчав правим краєм і віддав на Марка Стоуна, а той приніс Канаді перемогу. Трохи раніше, в груповому турнірі, шайба Стоуна на передостанній секунді допомогла «Кленовим листкам» перемогли словаків.

У півфінальному поєдинку канадці 25 травня зіграють з переможцями пари Фінляндія — Швеція, які зіграють між собою сьогодні, починаючи з 21:15 за київським часом.