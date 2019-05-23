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    Чехія і Німеччина в запеклому протистоянні визначили півфіналіста чемпіонату світу з хокею

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    Чехи зуміли стримати лідера німців Леона Драйзайтля - Чехія і Німеччина в запеклому протистоянні визначили півфіналіста чемпіонату світу з хокею
    Чехи зуміли стримати лідера німців Леона Драйзайтля
    tyden.cz

    Чехи вийшли у півфінал, вигравши матч з мінімальною перевагою

    Збірна Чехії вийшла у півфінал 83-го чемпіонату світу з хокею.

    Цей поєдинок відбувався якраз так, як прогнозував у коментарі «Главкому» головний тренер збірної України Андрій Срюбко. Обидві команди відзначалися організованими, надійними діями в обороні, а гольових моментів аж доти, поки німці не почали розкриватися, виникало вкрай небагато.

    Після обміну результативними пострілами в другому періоді розв’язка настала в третій 20-хвилинці. Визначив хід подій гол капітана чехів Якуба Ворачека. Після нього команда Мілоша Жиги закрилася, а згодом скористалася нагодою і провела контратаку, котру завершив Домінік Кубалік — 3:1. Остаточно деморалізованих німців добила шайба Ондрея Палата. А Ян Коваж закидав уже в порожні ворота.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    ЧехіяНімеччина5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

    Шайби: 1:0 — Ян Коваж, 33:41. 1:1 — Франк Мауер (Фредерік Тіффельс), 37:46. 2:1 — Ворачек (Домінік Сімон), 44:19. 3:1 — Домінік Кубалік (Ян Коваж, Гронек), 51:41. 4:1 — Палат (Ян Колаж), 53:08. 5:1 - Ян Коваж (Міхал Моравчик, - п.в.), 59:50

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    Чехія: Бартошак; МусілГронек, Міхал ФролікДомінік СімонВорачек; Міхал МоравчикРутта, Дмітрій ЯшкінФаксаХитіл; Ян КолажҐудас, Домінік Кубалік Ян КолажҐулас; СкленічкаГинек Зогорна, ПалатТомаш ЗогорнаМіхал Жепік. Тренер — Мілош Жига

    Німеччина: Ґрубауер; Морітц МюллерКорбініан Гольцер, Ясін ЕлізЛеон Драйзайтль — Патрік Гаґер; Яннік ЗайденберґЗайдер, Маттіас ПлахтаМарк МіхаелісАйзеншмід; Йонас МюллерМарко Новак, Фредерік ТіффельсКагунФранк Мауер; ФаузерРойль, ЛьойбльМарсель НобельсПфодерль. Тренер — Тоні Содергольм

    Судді: Лінус Олунд (Швеція), Тафтс (США)Дмитро Голяк (Білорусь), Нікулайнен (Фінляндія)

    Кидки: 34 (11 + 8 + 15) - 22 (6 + 8 + 8)
    Штраф: 6 (2 + 2 + 2) - 6 (6 + 0 + 0)

    23 травня. Братислава. Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

    Чехія - Німеччина. Ключова шайба Якуба Ворачека

    У півфіналі Чехія 25 травня зустрінеться з Канадою, котра сьогодні у драматичному матчі перемогла збірну Швейцарії.

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