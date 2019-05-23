Чехія і Німеччина в запеклому протистоянні визначили півфіналіста чемпіонату світу з хокею



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Чехи зуміли стримати лідера німців Леона Драйзайтля tyden.cz

Чехи вийшли у півфінал, вигравши матч з мінімальною перевагою

Збірна Чехії вийшла у півфінал 83-го чемпіонату світу з хокею.

Цей поєдинок відбувався якраз так, як прогнозував у коментарі «Главкому» головний тренер збірної України Андрій Срюбко. Обидві команди відзначалися організованими, надійними діями в обороні, а гольових моментів аж доти, поки німці не почали розкриватися, виникало вкрай небагато.

Після обміну результативними пострілами в другому періоді розв’язка настала в третій 20-хвилинці. Визначив хід подій гол капітана чехів Якуба Ворачека. Після нього команда Мілоша Жиги закрилася, а згодом скористалася нагодою і провела контратаку, котру завершив Домінік Кубалік — 3:1. Остаточно деморалізованих німців добила шайба Ондрея Палата. А Ян Коваж закидав уже в порожні ворота.

Чехія — Німеччина — 5 : 1 ( 0 :0, 1 : 1 , 4 : 0 )

Шайби: 1:0 — Ян Коваж, 33:41. 1:1 — Франк Мауер (Фредерік Тіффельс), 37:46. 2:1 — Ворачек (Домінік Сімон), 44:19. 3:1 — Домінік Кубалік (Ян Коваж, Гронек), 51:41. 4:1 — Палат (Ян Колаж), 53:08. 5:1 - Ян Коваж (Міхал Моравчик, - п.в.), 59:50

Чехія: Бартошак; Мусіл — Гронек, Міхал Фролік — Домінік Сімон — Ворачек; Міхал Моравчик — Рутта, Дмітрій Яшкін — Факса — Хитіл; Ян Колаж — Ґудас, Домінік Кубалік — Ян Колаж — Ґулас; Скленічка — Гинек Зогорна, Палат — Томаш Зогорна — Міхал Жепік. Тренер — Мілош Жига

Німеччина: Ґрубауер; Морітц Мюллер — Корбініан Гольцер, Ясін Еліз — Леон Драйзайтль — Патрік Гаґер; Яннік Зайденберґ — Зайдер, Маттіас Плахта — Марк Міхаеліс — Айзеншмід; Йонас Мюллер — Марко Новак, Фредерік Тіффельс — Кагун — Франк Мауер; Фаузер — Ройль, Льойбль — Марсель Нобельс — Пфодерль. Тренер — Тоні Содергольм

Судді: Лінус Олунд (Швеція), Тафтс (США) — Дмитро Голяк (Білорусь), Нікулайнен (Фінляндія)

Кидки: 34 (11 + 8 + 15) - 22 (6 + 8 + 8)

Штраф: 6 (2 + 2 + 2) - 6 (6 + 0 + 0)

23 травня. Братислава. Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

Чехія - Німеччина. Ключова шайба Якуба Ворачека

У півфіналі Чехія 25 травня зустрінеться з Канадою, котра сьогодні у драматичному матчі перемогла збірну Швейцарії.