«Зоря» орендувала футболіста ізраїльського клубу



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Захисник ізраїльського «Бейтара» Максим Гречкин орендований луганською «Зорею» на один рік з правом подальшого викупу. На новому місці роботи Гречкін виступатиме у формі під третім номером.

Футболіст, трансферна вартість якого складає 350 тис. євро (за даними авторитетного ресурсу transfermarkt) задіяний на позиції лівого захисника, але може зіграти і в півзахисті ліворуч.

У складі «Бейтара» 24-річний спортсмен провів 25 ігор і віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що уродженець Ізраїлю, який раніше виступав за молодіжну збірну країни, захищав також й інші ізраїльські команди — «Хапоель» (Рамат-Ха-Шарон) та «Хапоель» (Хадеру).

Джерело: zarya-lugansk.com