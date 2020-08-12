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    «Зоря» орендувала футболіста ізраїльського клубу

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    "Зоря" представила новачка клубу - «Зоря» орендувала футболіста ізраїльського клубу
    "Зоря" представила новачка клубу
    Twitter ФК «Зоря»

    Бронзовий призер Української Прем’єр-ліги - «Зоря», підсилив захисну ланку гравцем з ізраїльської першості

    Захисник ізраїльського «Бейтара» Максим Гречкин орендований луганською «Зорею» на один рік з правом подальшого викупу. На новому місці роботи Гречкін виступатиме у формі під третім номером.

    Футболіст, трансферна вартість якого складає 350 тис. євро (за даними авторитетного ресурсу transfermarkt) задіяний на позиції лівого захисника, але може зіграти і в півзахисті ліворуч.

    У складі «Бейтара» 24-річний спортсмен провів 25 ігор і віддав 5 результативних передач.

    Зазначимо, що уродженець Ізраїлю, який раніше виступав за молодіжну збірну країни, захищав також й інші ізраїльські команди — «Хапоель» (Рамат-Ха-Шарон) та «Хапоель» (Хадеру).

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    Джерело: zarya-lugansk.com

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