У футболіста «Зорі» виявили коронавірус



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Коронавірус не обійшов стороною бронзового призера УПЛ - «Зорю». Футболіст клубу знаходиться на самоізоляції.

Прес-служба луганського ФК «Зоря» повідомила про одиночний випадок зараження футболіста коронавірусом.

Шостого серпня нездужання відчув півзахисник Дмитро Іванисеня. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. За результатами тесту у гравця був діагностований коронавірус.

В даний момент Іванисеня знаходиться на двотижневій самоізоляції.

Відзначається, що самопочуття у гравця хороше, а сам футболіст скаржився лише на відсутність смаку та нюху.

Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест. Наразі спортсмен знаходиться під постійним наглядом лікаря команди.

Примітно, що «Зоря» одразу вжила всі необхідні заходи. Клуб 7 серпня ввечері призупинив тренувальний процес на 8 і 9 число, і відправив команду на самоізоляцію. По-друге, повністю вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування вчора вранці. Увечері були отримані результати. Всі вони виявилися негативними.

З сьогоднішнього дня команда продовжила тренувальний процес, а вже завтра о 17.00 на стадіоні «Торпедо» запланований спаринг з «Дніпром-1».

Джерело: zarya-lugansk.com