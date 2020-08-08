Український тренер Вернидуб: Нинішні умови єврокубків – це маразм



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Юрій Вернидуб не втримався Світлина - Динамо від Шурика

Спеціаліст зі своїм клубом готується до старту в Лізі Європи

Український наставник білоруського «Шахтаря» з Солігорська Юрій Вернидуб в емоційній формі відреагував на опублікований раніше УЄФА регламент проведення єврокубків сезону-2020/2021 в умовах карантину.

В наступному єврокубковому сезоні «Шахтар» з Солігорська стартує з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, матчі якого відбудуться вже 18 і 19 серпня (ця стадія не передбачатиме поєдинків).

«Так, кордони в Європі закриті, і з Білорусі можна відправитися в лічені країни. Але я не можу вам відповісти питання, як «Шахтар» буде вирішувати ці проблеми. Не буду брехати, оскільки це складне питання для мене. Є клуб, ті люди, які дійсно цим займаються, я думаю, що у них є план і будуть цим займатися.

Але ті умови єврокубків, що я прочитав – це маразм! Мені складно відповісти. Давайте дочекаємося жеребкування. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження», - наводить слова Вернидуба Пресбол.