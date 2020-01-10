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    Новини

    Українці увійшли у список тисячі кращих боксерів всіх часів

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    Найвищу позицію серед українців у цьому рейтингу має Володимир Кличко - Українці увійшли у список тисячі кращих боксерів всіх часів
    Найвищу позицію серед українців у цьому рейтингу має Володимир Кличко

    В суперечливому рейтингу дев’ять українських спортсменів

    Сайт World Boxing News вирішив визначити 1000 кращих боксерів усіх часів і склав досить суперечливий рейтинг, ґрунтуючись на розрахунках Boxrec. В кращу 1000 боксерів потрапило дев'ять українців, але при цьому в рейтингу присутні Сергій Дерев'янченко і В'ячеслав Глазков, які були лише претендентами на чемпіонський пояс, тоді як для чемпіонів світу Андрія Котельника, Юрія Нужненко, В'ячеслава Сенченка, Олександра Гвоздика і Артема Далакян місця в рейтингу не знайшлося.

    Топ-10 рейтингу, а також місця українців у ньому

    1. Флойд Мейвезер

    2. Менні Пакьяо

    3. Карлос Монзон

    4. Шугар Рей Робінсон

    5. Мухаммед Алі

    6. Джо Луїс

    7. Бернард Хопкінс

    8. Арчі Мур

    9. Оскар Де Ла Хойя

    10. Хуліо Сезар Чавес

    37 Володимир Кличко

    100 Олександр Усик

    113 Василь Ломаченко

    139 Віталій Кличко

    354 Віктор Постол

    379 Луїс Малюк Каплан

    808 Сергій Дерев'янченко

    933 В'ячеслав Глазков

    960 Володимир Сидоренко 

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    Віталій Кличко Володимир Кличко Василь Ломаченко Віктор Постол Олександр Усик Флойд Мейвезер
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