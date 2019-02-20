Фонсека: Вірю, що результат нашої гри з «Айнтрахтом» залежатиме не від судді



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Паулу Фонсека зробив висновки з не дуже переконливого першого матчу UA-Футбол

Тренер «гірників» у передматчевих висловлюваннях був вельми обережним

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції перед матчем 1/16 Ліги Європи з «Айнтрахтом».

- Чи готовий Малишев відіграти весь матч?

- Макс ще не готовий, щиро можу це сказати. Він ще не може зіграти всю гру повністю.

- Бондаренко в списку, він готовий?

- Знову щиро відповідаю, що він теж не готовий. Він всього кілька днів з нами тренується.

- Не буде Степаненка, чи зміниться від цього тактика на цю гру?

- Подивимося завтра.

- Як почувається Матвієнко?

- Добре.

- Це ювілейний рік для «Шахтаря» після виграшу Кубка УЄФА. Це для вас мотивація?

- Я не говорив з гравцями з цього приводу, ми не дивимося в минуле. Готуємося до гри без оглядки на минулі заслуги.

- Уболівальники «Айнтрахта» люблять свій клуб і завтра буде аншлаг, це вплине на «Шахтаря»?

- Я впевнений, що матч буде відбуватися в неймовірній футбольній атмосфері, я радий цьому. Люблю грати на переповнених стадіонах.

- Який висновок ви зробили після першого матчу і чи став «Шахтар» сильнішим за тиждень?

- Рано робити висновки і не знаю чи стали ми сильнішими. Висновки ми зробили, працювали і виділили позитивні моменти. Ми будемо хоробрими і сміливими, я цього вимагаю від гравців. Так що на результат подивимося завтра.

- Яке ви хочете суддівство: сміливе і рішуче чи щоб арбітр давав грати?

- У нас буде досвідчений арбітр, який зазвичай дає грати. Судить справедливо, без ексцесів. І ще я вірю, що від судді не залежатиме результат.

Матч «Айнтрахт» - «Шахтар» відбудеться завтра, 21 лютого, о 20:00 за київським часом.

Джерело: UA-Футбол