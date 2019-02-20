Фонсека: Вірю, що результат нашої гри з «Айнтрахтом» залежатиме не від судді
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Розсилка
Тренер «гірників» у передматчевих висловлюваннях був вельми обережним
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції перед матчем 1/16 Ліги Європи з «Айнтрахтом».
- Чи готовий Малишев відіграти весь матч?
- Макс ще не готовий, щиро можу це сказати. Він ще не може зіграти всю гру повністю.
- Бондаренко в списку, він готовий?
- Знову щиро відповідаю, що він теж не готовий. Він всього кілька днів з нами тренується.
- Не буде Степаненка, чи зміниться від цього тактика на цю гру?
- Подивимося завтра.
- Як почувається Матвієнко?
- Добре.
- Це ювілейний рік для «Шахтаря» після виграшу Кубка УЄФА. Це для вас мотивація?
- Я не говорив з гравцями з цього приводу, ми не дивимося в минуле. Готуємося до гри без оглядки на минулі заслуги.
- Уболівальники «Айнтрахта» люблять свій клуб і завтра буде аншлаг, це вплине на «Шахтаря»?
- Я впевнений, що матч буде відбуватися в неймовірній футбольній атмосфері, я радий цьому. Люблю грати на переповнених стадіонах.
- Який висновок ви зробили після першого матчу і чи став «Шахтар» сильнішим за тиждень?
- Рано робити висновки і не знаю чи стали ми сильнішими. Висновки ми зробили, працювали і виділили позитивні моменти. Ми будемо хоробрими і сміливими, я цього вимагаю від гравців. Так що на результат подивимося завтра.
- Яке ви хочете суддівство: сміливе і рішуче чи щоб арбітр давав грати?
- У нас буде досвідчений арбітр, який зазвичай дає грати. Судить справедливо, без ексцесів. І ще я вірю, що від судді не залежатиме результат.
Матч «Айнтрахт» - «Шахтар» відбудеться завтра, 21 лютого, о 20:00 за київським часом.
Джерело: UA-Футбол