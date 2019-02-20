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    Фонсека: Вірю, що результат нашої гри з «Айнтрахтом» залежатиме не від судді

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    Паулу Фонсека зробив висновки з не дуже переконливого першого матчу - Фонсека: Вірю, що результат нашої гри з «Айнтрахтом» залежатиме не від судді
    Паулу Фонсека зробив висновки з не дуже переконливого першого матчу
    UA-Футбол

    Тренер «гірників» у передматчевих висловлюваннях був вельми обережним

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції перед матчем 1/16 Ліги Європи з «Айнтрахтом».

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    - Чи готовий Малишев відіграти весь матч?

    - Макс ще не готовий, щиро можу це сказати. Він ще не може зіграти всю гру повністю.

    - Бондаренко в списку, він готовий?

    - Знову щиро відповідаю, що він теж не готовий. Він всього кілька днів з нами тренується.

    - Не буде Степаненка, чи зміниться від цього тактика на цю гру?

    - Подивимося завтра.

    - Як почувається Матвієнко?

    - Добре.

    - Це ювілейний рік для «Шахтаря» після виграшу Кубка УЄФА. Це для вас мотивація?

    - Я не говорив з гравцями з цього приводу, ми не дивимося в минуле. Готуємося до гри без оглядки на минулі заслуги.

    - Уболівальники «Айнтрахта» люблять свій клуб і завтра буде аншлаг, це вплине на «Шахтаря»?

    - Я впевнений, що матч буде відбуватися в неймовірній футбольній атмосфері, я радий цьому. Люблю грати на переповнених стадіонах.

    - Який висновок ви зробили після першого матчу і чи став «Шахтар» сильнішим за тиждень?

    - Рано робити висновки і не знаю чи стали ми сильнішими. Висновки ми зробили, працювали і виділили позитивні моменти. Ми будемо хоробрими і сміливими, я цього вимагаю від гравців. Так що на результат подивимося завтра.

    - Яке ви хочете суддівство: сміливе і рішуче чи щоб арбітр давав грати?

    - У нас буде досвідчений арбітр, який зазвичай дає грати. Судить справедливо, без ексцесів. І ще я вірю, що від судді не залежатиме результат.

    Матч «Айнтрахт» - «Шахтар» відбудеться завтра, 21 лютого, о 20:00 за київським часом.

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    Джерело: UA-Футбол

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