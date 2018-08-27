Формула-1. Хюлькенберг отримав суворе покарання за аварію на Гран Прі Бельгії (відео)



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Ніко втратить 10 місць на старті наступного етапу

Ніко Хюлькенберг був визнаний винним в аварії на старті Гран Прі Бельгії й отримав суворий штраф від суддів.

Хюлькенберг через заміну елементів силової установки стартував одним із останніх на Гран Прі Бельгії. На початку гонки він намагався відіграти позиції, але опинився позаду пілотів у повітряному мішку та не розрахував момент для гальмування.

У підсумку він врізався у болід Фернандо Алонсо, той зачепив Шарля Леклера, а монегаск не розминувся з Даніелем Ріккардо.

Хюлькенберг був викликаний до стюардів після гонки.

Як повідомляється, пілот визнав свою провину, а судді покарали його штрафом у 10 позицій на старті наступного Гран Прі Італії, що відбудеться наступного тижня.

Таким чином, Хюлькенберг вдруге поспіль розпочне гонку ближче до хвоста пелотону. Це серйозний удар по Renault, яка у Бельгії не набрала жодного очка та дозволила Haas підібратися на відстань шести очок у Кубку конструкторів.

Джерело: ua.motorsport.com