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    «Формула-1» назвала склади команд на наступний сезон

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    Команди Формули-1 визначилися зі складами на наступний сезон - «Формула-1» назвала склади команд на наступний сезон
    Команди Формули-1 визначилися зі складами на наступний сезон
    фото з відкритих джерел

    Останню вакансію закрила «Альфа Ромео» китайським пілотом Чжоу Гуаньюєм

    Швейцарська команда «Альфа Ромео» закрила останню позицію в команді, яка виступатиме в наступному сезоні. Пілотом «Формули-1» став китаєць Чжоу Гуаньюй. Таким чином, усі 10 команд чемпіонату світу сформували свої склади на наступний рік.

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    Формула 1. Склади всіх команд на сезон-2022

    «Мерседес»: Льюїс Гемілтон, Джордж Расселл

    «Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхіо Перес

    «Макларен»: Ландо Норріс, Даніель Ріккардо

    «Феррарі»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс

    «Альпін»: Фернандо Алонсо, Естебан Вікон

    «Альфа Таурі»: П'єр Гаслі, Юкі Цунода

    «Астон Мартін»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл

    «Уільямс»: Александер Албон, Ніколас Латіфі

    2Альфа Ромео»: Валттері Боттас, Чжоу Гуаньюй

    «Хаас»: Мік Шумахер, Микита Мазепін

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    Теги: Формула-1 Льюїс Гемілтон Макс Ферстаппен
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    «Формула-1» назвала склади команд на наступний сезон