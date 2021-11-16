«Формула-1» назвала склади команд на наступний сезон
Останню вакансію закрила «Альфа Ромео» китайським пілотом Чжоу Гуаньюєм
Швейцарська команда «Альфа Ромео» закрила останню позицію в команді, яка виступатиме в наступному сезоні. Пілотом «Формули-1» став китаєць Чжоу Гуаньюй. Таким чином, усі 10 команд чемпіонату світу сформували свої склади на наступний рік.
Формула 1. Склади всіх команд на сезон-2022
«Мерседес»: Льюїс Гемілтон, Джордж Расселл
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхіо Перес
«Макларен»: Ландо Норріс, Даніель Ріккардо
«Феррарі»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
«Альпін»: Фернандо Алонсо, Естебан Вікон
«Альфа Таурі»: П'єр Гаслі, Юкі Цунода
«Астон Мартін»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл
«Уільямс»: Александер Албон, Ніколас Латіфі
2Альфа Ромео»: Валттері Боттас, Чжоу Гуаньюй
«Хаас»: Мік Шумахер, Микита Мазепін
Читайте також: