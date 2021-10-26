Під час автоперегонів у США загинули двоє дітей

Гонщик-аматор не впорався з керуванням і влетів у припарковані машини з людьми

Перегони на злітно-посадковій смузі поблизу Сан-Антоніо в США завершилися трагедією. Гонщик-аматор не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в кілька припаркованих автомобілів та людей, які спостерігали за заходом. Як повідомляє USA Today, двоє хлопчиків 6 і 8 років загинули, а ще кількох людей було серйозно поранено. Зокрема до лікарень на машинах швидкої допомоги потрапили чоловік 26 років, 27-річна дівчина і 46-річна жінка, яка перебуває в критичному стані. Двоє людей отримали медичну допомогу та були відпущені на місці події. Крім того, 4-річного хлопчика та 3-місячну дівчинку доправили до лікарні для профілактичного огляду.

За іронією долі, сайт Kerrville Convention and Visitors Bureau рекламував цей захід як «насичений подіями день для всієї родини», протягом якого фанати зможуть спостерігати, як «найшвидші драг-кари змагаються за загальний призовий фонд понад $8 тис.».

Як зазначають «Факти», на трасі стояли пластикові загородження, залиті водою, а за заходом спостерігали близько 3,5 тисячі людей.