Стали відомі десять учасників стикових матчів чемпіонату світу з футболу

Збірна України претендує на одне місце в стикових матчах з двох, що залишилися

Збірна України побореться за одну з двох путівок у плей-оф

15 листопада відбулася низка матчів 10-го туру групового етапу відбірного турніру ЧС-2022. За їхніми підсумками визначився десятий учасник стикових матчів, які пройдуть у березні наступного року (дві команди потрапили у плей-оф через Лігу націй).

Друге місце у своїй групі і, як наслідок, путівку до стикових матчів виборола збірна Італії.

Збірна України сьогодні, 16 листопада, зустрінеться з Боснією і Герцеговиною. У разі перемоги, а також якщо Франція відбере очки у Фінляндії, наша команда стане другою і також вийде у стикові матчі.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу з футболу: розклади на останній тур у групі D.

У стикових матчах зіграють: Шотландія, Чехія, Швеція, Австрія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Вельс, Італія, Росія.

У групах D, Е та G останній тур пройде 16 листопада.

Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар грають у фіналі за три путівки до Катару.