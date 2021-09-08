Дружина Шумахера розповіла про стан легендарного гонщика після восьми років лікування

Міхаель майже вісім років відновлюється після травми головного мозку

Дружина семиразового чемпіона «Формули-1» Міхаеля Шумахера Корінна розповіла про стан чоловіка. Легендарний спортсмен, нагадаємо, продовжує відновлюватися після серйозної травми головного мозку, якої він зазнав 2013 року на гірськолижному курорті.

«Звичайно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожен день. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, сім'я, його батько, всі теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він все ще тут, і це надає нам сили. Наразі він продовжує проходити терапію.

Ми намагаємося жити як звичайна сім'я. «Приватне – означає особисте», – так завжди говорив він. Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати жити своїм особистим життям і отримувати від нього задоволення. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля», – наводить слова Корінни RaceFans.

Інтерв'ю з Корінною вийшло в рамках документального фільму, присвяченого Міхаелю Шумахеру.

Міхаель Шумахер дебютував у «Формулі-1» на Гран-прі Бельгії 1991 року. Німець виступав у чемпіонаті світу до кінця сезону-2006, а потім відновив кар'єру та провів ще три сезони у 2010-2012 роках, але завоювати восьмий чемпіонський титул не зумів. З моменту отримання травми Міхаелем інформація про його стан здоров'я надходить дозовано. Є думка, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами. Однак в родині Шумахера цю інформацію ніяк не коментували.