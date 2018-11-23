Формула-1. Перші практики Гран Прі Абу-Дабі виграли Ферстаппен і Боттас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Sutton Images

Льюїс Хемілтон поки що у першу трійку не піднімався

В Абу-Дабі завершилися перші вільні заїзди Гран Прі Формули-1.

Найкращий час за підсумками першої практики показав пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Другий результат у його партнера по команді Даніеля Ріккардо, трійку кращих замкнув гонщик Mercedes AMG F1Валттері Боттас.

А от найкращий час за підсумками других заїздів вдалося показати вже Боттасу.

Другий результат у пілота Red Bull Racing Ферстаппена, а трійку кращих замкнув напарник нідерландця Даніель Ріккардо.

Формула-1

Гран Прі Абу-Дабі

Друга практика

1. Валттері Боттас (Mercedes) – 1:37,236

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +0,044

3. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +0,192

4. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,207

5. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,225

6. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0,333

7. Ромен Грожан (Haas) - +0,824

8. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +0,994

9. Кевін Магнуссен (Haas) - +1,082

10. Естебан Окон (Racing Point Force India) - +1,166

11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +1,270

12. Карлос Сайнс (Renault) - +1,275

13. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1,489

14. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1,570

15. Шарль Леклер (Sauber) - +1,595

16. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1,721

17. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,266

18. Стоффель Вандорн (McLaren) - +2,702

19. Ленс Стролл (Williams) - +2,810

20. Сергій Сироткін (Williams) - +3,699.