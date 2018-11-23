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    Формула-1. Перші практики Гран Прі Абу-Дабі виграли Ферстаппен і Боттас

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    Формула-1. Перші практики Гран Прі Абу-Дабі виграли Ферстаппен і Боттас
    Фото: Sutton Images

    Льюїс Хемілтон поки що у першу трійку не піднімався

    В Абу-Дабі завершилися перші вільні заїзди Гран Прі Формули-1.

    Найкращий час за підсумками першої практики показав пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

    Другий результат у його партнера по команді Даніеля Ріккардо, трійку кращих замкнув гонщик Mercedes AMG F1Валттері Боттас.

    А от найкращий час за підсумками других заїздів вдалося показати вже Боттасу.

    Другий результат у пілота Red Bull Racing Ферстаппена, а трійку кращих замкнув напарник нідерландця Даніель Ріккардо.

    Формула-1

    Гран Прі Абу-Дабі

    Друга практика

    1. Валттері Боттас (Mercedes) – 1:37,236
    2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +0,044
    3. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +0,192
    4. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,207
    5. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,225
    6. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0,333
    7. Ромен Грожан (Haas) - +0,824
    8. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +0,994
    9. Кевін Магнуссен (Haas) - +1,082
    10. Естебан Окон (Racing Point Force India) - +1,166
    11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +1,270
    12. Карлос Сайнс (Renault) - +1,275
    13. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1,489
    14. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1,570
    15. Шарль Леклер (Sauber) - +1,595
    16. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1,721
    17. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,266
    18. Стоффель Вандорн (McLaren) - +2,702
    19. Ленс Стролл (Williams) - +2,810
    20. Сергій Сироткін (Williams) - +3,699.

    Автоспорт Формула-1
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