Формула-1. Перші практики Гран Прі Абу-Дабі виграли Ферстаппен і Боттас
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Льюїс Хемілтон поки що у першу трійку не піднімався
В Абу-Дабі завершилися перші вільні заїзди Гран Прі Формули-1.
Найкращий час за підсумками першої практики показав пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Другий результат у його партнера по команді Даніеля Ріккардо, трійку кращих замкнув гонщик Mercedes AMG F1Валттері Боттас.
А от найкращий час за підсумками других заїздів вдалося показати вже Боттасу.
Другий результат у пілота Red Bull Racing Ферстаппена, а трійку кращих замкнув напарник нідерландця Даніель Ріккардо.
Формула-1
Гран Прі Абу-Дабі
Друга практика
1. Валттері Боттас (Mercedes) – 1:37,236
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +0,044
3. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +0,192
4. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - +0,207
5. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,225
6. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0,333
7. Ромен Грожан (Haas) - +0,824
8. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +0,994
9. Кевін Магнуссен (Haas) - +1,082
10. Естебан Окон (Racing Point Force India) - +1,166
11. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +1,270
12. Карлос Сайнс (Renault) - +1,275
13. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1,489
14. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1,570
15. Шарль Леклер (Sauber) - +1,595
16. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1,721
17. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2,266
18. Стоффель Вандорн (McLaren) - +2,702
19. Ленс Стролл (Williams) - +2,810
20. Сергій Сироткін (Williams) - +3,699.