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    Формула-1. Ріккардо отримає новий мотор і штраф на решітці Гран Прі Італії

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    Формула-1. Ріккардо отримає новий мотор і штраф на решітці Гран Прі Італії

    При цьому у команді визнали, що у Монці Red Bull навіть із новим мотором доведеться непросто

    Даніель Ріккардо втратить позиції на стартовій решітці Гран Прі Італії, оскільки «відкоркує» позалімітний мотор і стане першим гонщиком, хто використає двигун Renault в останній специфікації.

    Австралієць заздалегідь розумів, що штраф на решітці в якийсь момент неминучий. У Red Bull вирішили поставити на його машину новий мотор у Монці.

    Якщо специфікація С добре спрацює на машині Ріккардо, протягом вікенду новий двигун отримає і його напарник Макс Ферстаппен.

    Поки, однак, не зовсім ясно, які саме компоненти отримає Ферстаппен у цьому випадку.

    У заводській команді Renault вирішили не використовувати новинку через побоювання, пов'язані з надійністю. У Спа Ніко Хюлькенберг і Карлос Сайнс отримали нові мотори, але у старій специфікації.

    А от у Red Bull, яка майже напевно не втратить третю позицію у Кубку конструкторів, цілком можуть піти на ризик у спробі наблизитися до Ferrari і Mercedes.

    Бос Red Bull Racing Крістіан Хорнер сказав у інтерв'ю Motorsport.com: «На Даніеля чекає штраф на решітці на наступному етапі, оскільки на його машині замінять мотор».

    Джерело: ua.Motorsport.com

    штраф Автоспорт Формула-1
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