Французький клуб представив українського футболіста

Півзахисник Ігнатенко виступатиме в Лізі 1 за «Бордо»

Гравець «Шахтаря» Данило Ігнатенко до кінця сезону виступатиме за французький «Бордо». Півзахисник виступатиме в Лізі 1 на правах оренди.

«Ліга 1 – один з топ-5 чемпіонатів. Я знав, що «Бордо» – великий клуб у Франції з великою історією. Для мене це добрий шанс проявити себе, тому довго навіть не думав, – наводить слова футболіста ua-football. – Знаю, що у «Бордо» зараз труднощі, але впевнений, що ми виберемося з цієї ситуації, докладемо всіх зусиль, щоб залишитись у Лізі 1.

«Шахтар» – мій клуб, але не рідний. Рідний – «Металург» Запоріжжя. Політика «гірників» – це бразильські гравці. У них на моїй позиції грає Тарас Степаненко – легенда клубу. Вони вважають, що він сильніший за мене. Немає проблем, злості та агресії до «Шахтаря».

«Бордо» в 22-х матчах чемпіонату Франції набрав 20 очок і посідає 17 місце в турнірній таблиці. Раніше команда шість разів ставала переможцем Ліги 1.