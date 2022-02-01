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    Україна зустрінеться з Росією в півфіналі футзального Євро

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    Збірна України зустрінеться з росіянами в півфіналі Євро-2022 - Україна зустрінеться з Росією в півфіналі футзального Євро
    Збірна України зустрінеться з росіянами в півфіналі Євро-2022
    фото з відкритих джерел

    Визначився суперник нашої команди в боротьбі за медалі чемпіонату Європи

    В півфіналі чемпіонату Європи збірна України зустрінеться з росіянам, які сьогодні перемогли національну команду Грузії – 3:1.

    Раніше українська команда взяла гору над Казахстаном і вперше за останні 17 років вийшла до квартету найсильніших команд Європи. Футболісти, святкуючи перемогу, заспівали «Червону руту».

    Українська команда дуже емоційно раділа успіху в чвертьфіналі.

    В іншому півфіналі зустрінуться чемпіони світу португальці і переможець пари Іспанія – Словаччина.

    Півфінали відбудуться 4 лютого, фінал – 6-го.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Україна зустрінеться з Росією в півфіналі футзального Євро