Україна зустрінеться з Росією в півфіналі футзального Євро
Визначився суперник нашої команди в боротьбі за медалі чемпіонату Європи
В півфіналі чемпіонату Європи збірна України зустрінеться з росіянам, які сьогодні перемогли національну команду Грузії – 3:1.
Раніше українська команда взяла гору над Казахстаном і вперше за останні 17 років вийшла до квартету найсильніших команд Європи. Футболісти, святкуючи перемогу, заспівали «Червону руту».
Українська команда дуже емоційно раділа успіху в чвертьфіналі.
В іншому півфіналі зустрінуться чемпіони світу португальці і переможець пари Іспанія – Словаччина.
Півфінали відбудуться 4 лютого, фінал – 6-го.
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