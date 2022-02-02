Футболіст збірної України перейшов до бразильського клубу
Марлос визначився з новою командою
фото: ФК «Атлетіко Паранаенсе»
Марлос виступатиме за «Атлетіко Паранаенсе»
Півзахисник збірної України Марлос знайшов собі нову команду. Колишній гравець «Шахтаря» виступатиме в Бразилії за «Атлетіко Паранаенсе». Про це повідомляє сайт клубу з Куритіби.
«Атлетіко Паранаенсе» одного разу ставав чемпіоном Бразилії, а минулого року дійшов до фіналу розіграшу Кубку країни.
Переглянути цей допис в Instagram
33-річний Марлос залишився без клубу в грудні минулого року – «Шахтар» не запропонував гравцю новий контракт.
Півзахисник зіграв за збірну України 27 матчів і забив один гол.
Читайте також: