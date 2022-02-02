  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Футболіст збірної України перейшов до бразильського клубу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марлос визначився з новою командою - Футболіст збірної України перейшов до бразильського клубу
    Марлос визначився з новою командою
    фото: ФК «Атлетіко Паранаенсе»

    Марлос виступатиме за «Атлетіко Паранаенсе»

    Півзахисник збірної України Марлос знайшов собі нову команду. Колишній гравець «Шахтаря» виступатиме в Бразилії за «Атлетіко Паранаенсе». Про це повідомляє сайт клубу з Куритіби.

    «Атлетіко Паранаенсе» одного разу ставав чемпіоном Бразилії, а минулого року дійшов до фіналу розіграшу Кубку країни.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

    33-річний Марлос залишився без клубу в грудні минулого року – «Шахтар» не запропонував гравцю новий контракт.

    Півзахисник зіграв за збірну України 27 матчів і забив один гол.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Марлос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Футболіст збірної України перейшов до бразильського клубу