Футболіст збірної України перейшов до бразильського клубу

Марлос виступатиме за «Атлетіко Паранаенсе»

Півзахисник збірної України Марлос знайшов собі нову команду. Колишній гравець «Шахтаря» виступатиме в Бразилії за «Атлетіко Паранаенсе». Про це повідомляє сайт клубу з Куритіби.

«Атлетіко Паранаенсе» одного разу ставав чемпіоном Бразилії, а минулого року дійшов до фіналу розіграшу Кубку країни.

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33-річний Марлос залишився без клубу в грудні минулого року – «Шахтар» не запропонував гравцю новий контракт.

Півзахисник зіграв за збірну України 27 матчів і забив один гол.