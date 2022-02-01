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    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру

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    Том Бреді завершив славетну кар'єру - Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Том Бреді завершив славетну кар'єру
    фото з відкритих джерел

    44-річний Том Бреді відіграв у Національній футбольній лізі 22 сезони

    Семиразовий переможець Супербоула Том Бреді залишає спорт. 44-річний футболіст оголосив про завершення кар’єри після поразки його «Тампа-Бей» від «Лос-Анджелес Реймс».

    «Я завжди вважав, що у футболі треба йти ва-банк: якщо немає 100-відсоткової віддачі, ти не досягнеш успіху, а успіх – це те, що я дуже люблю в нашій грі. Кожного дня я стикався з фізичними, ментальними та емоційними випробуваннями, які дозволяли мені максимально розкрити свій потенціал. І я старався щосили останні 22 роки. Нема коротких шляхів до успіху ні в житті, ні на полі», – написав Бреді на своїй сторінці в соцмережах.

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    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру
    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру

    Бреді більшу частину кар'єри провів у «Нью-Інгленд Патріотс». Квотербек виступав за команду з 2000 по 2019 рік і виграв із командою шість Супербоулів. Потім Бреді перейшов до «Тампа-Бей» і взяв ще один титул.

    Одружений на Жизель Бундхен.

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    Теги: американський футбол
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    Найкращий гравець в історії американського футболу завершив кар’єру