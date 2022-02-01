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    $120 тис. за одну гру. Колишній гравець «Динамо» Алієв розповів, як чудив у казино

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    Олександр Алієв програв у казино більше мільйона доларів - $120 тис. за одну гру. Колишній гравець «Динамо» Алієв розповів, як чудив у казино
    Олександр Алієв програв у казино більше мільйона доларів
    фото з відкритих джерел

    Футболіст не зміг вчасно зупинитися і програв великі гроші

    Колишній півзахисник київського «Динамо» Олександр Алієв розповів, як він за один вечір спустив у казино більше 100 тисяч доларів.

    «Я азартна людина – я люблю пограти, - сказав Алієв в інтерв’ю «Гордону». – Я дуже любив в автомати пограти, в казино. Дуже шкода було. За ніч я програв $120 тис. В автомати. Я три дні ходив чорний, як я не знаю хто. У мене гроші ще на картці лежали. Я банкіру дзвоню: «Підніми, підніми мені ліміт». Він мені з ранку потім дзвонить: «Саша, все добре у вас там?» Що трапилося?» – «Та ні, все нормально». Ну я ж не говоритиму, для чого мені були потрібні гроші... Потім довго вже не грав. Але програв таку суму».

    На запитання журналіста, що колишній гравець «Динамо» Іван Яремчук програв у казино мільйон доларів Алієв відповів, що програв більше.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Алієв
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    $120 тис. за одну гру. Колишній гравець «Динамо» Алієв розповів, як чудив у казино