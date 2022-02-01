$120 тис. за одну гру. Колишній гравець «Динамо» Алієв розповів, як чудив у казино

Футболіст не зміг вчасно зупинитися і програв великі гроші

Колишній півзахисник київського «Динамо» Олександр Алієв розповів, як він за один вечір спустив у казино більше 100 тисяч доларів.

«Я азартна людина – я люблю пограти, - сказав Алієв в інтерв’ю «Гордону». – Я дуже любив в автомати пограти, в казино. Дуже шкода було. За ніч я програв $120 тис. В автомати. Я три дні ходив чорний, як я не знаю хто. У мене гроші ще на картці лежали. Я банкіру дзвоню: «Підніми, підніми мені ліміт». Він мені з ранку потім дзвонить: «Саша, все добре у вас там?» Що трапилося?» – «Та ні, все нормально». Ну я ж не говоритиму, для чого мені були потрібні гроші... Потім довго вже не грав. Але програв таку суму».

На запитання журналіста, що колишній гравець «Динамо» Іван Яремчук програв у казино мільйон доларів Алієв відповів, що програв більше.