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Франція проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Франція проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Франція виділить мільйон євро для підготовки до Олімпіади-2024 у Парижі українських спортсменів
фото з відкритих джерел

«Для нас на даному етапі питання про участь російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть»

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера не вважає можливою участь росіян та білорусів до Олімпіади-2024. Про це вона сказала у коментарі Inside the Games.

«Для нас на даному етапі питання про участь російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть. Це піднімає цілу низку питань, які є дуже важливими для нас і які сьогодні викликають скептицизм», — сказала Удеа-Кастера.

Також вона додала, що президент Франції Еммануель Макрон приділить увагу цьому питання влітку 2023 року.

Крім того, Франція виділить допомогу українським спортсменам для кращої підготовки до Олімпіади та Паралімпіади, які пройдуть у наступному році у Парижі. За словами чиновниці, її країна надасть один мільйон євро на допомогу українським атлетам.

«Моє міністерство збирається виділити конкретну допомогу у розмірі одного мільйона євро, щоб українська делегація, яка їде на ці Олімпійські та Паралімпійські ігри, була якнайкраще підготовлена. Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Ми визначимо найкращий спосіб зробити цю допомогу максимально ефективною», – наголосила Удеа-Кастера.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкції, накладені на спортсменів Росії та Білорусі у зв'язку зі збройною агресією проти України. У комітеті підтвердили солідарність із українськими спортсменами, які день у день стикаються з неймовірними труднощами.

Крім того, Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь РФ. Жіноча та чоловіча боксерські національні команди бойкотуватимуть участь у чемпіонаті світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів. Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам.

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Теги: війна росія тероризм санкції Франція Олімпіада

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