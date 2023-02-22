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МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів
фото ілюстративне

У комітеті підтвердили солідарність із українськими спортсменами, які день у день стикаються з неймовірними труднощами

Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкції, накладені на спортсменів Росії та Білорусі у зв'язку зі збройною агресією проти України. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою МОК.

«МОК наклав безпрецедентні санкції на російські та білоруські держави та уряди, які несуть одноосібну відповідальність за цю війну: не проводилися міжнародні спортивні заходи в Росії та Білорусі; відсутність прапорів, гімнів чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних чиновників, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи. Ці санкції були запроваджені у лютому 2022 року, а потім були додатково посилені та підтверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року. Вони залишаються чинними», – йдеться в повідомленні.

У комітеті також підтвердили солідарність із українськими спортсменами, які день у день стикаються з неймовірними труднощами.

«Нині, коли війна вирує вже понад рік, весь Олімпійський рух має намір допомагати українським спортсменам усіма можливими способами, адже ми всі хочемо бачити сильну команду Національного олімпійського комітету України на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році та Зимових Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році», – наголосили у МОК.

Зазначається, що створеним МОК Фондом солідарності для України скористалися вже близько 3 000 спортсменів. При цьому зусилля МОК виражаються не лише у вигляді фінансової допомоги, а й матеріально-технічної підтримки та забезпечення того, щоб українські спортсмени могли продовжувати брати участь у змаганнях: серед іншого надається підтримка у поїздках, тренувальні приміщення, житло, обладнання та форма.

Нагадаємо, раніше МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань.

Теги: російські спортсмени росія Білорусь МОК

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