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«Бах представляє інтереси агресора». Кличко зробив жорстку заяву на адресу МОК

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бах представляє інтереси агресора». Кличко зробив жорстку заяву на адресу МОК
Володимир Кличко вже неодноразово звертався до президента МОК
фото з відкритих джерел

Олімпійські ігри завжди були частиною політики, підкреслив Володимир Кличко

Український боксер, зірка світового боксу Володимир Кличко виступив зі звинуваченнями на адресу Міжнародного олімпійського комітету через намір МОК допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор. Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кличко заявив, що президент МОК Томас Бах репрезентує російські інтереси, а не олімпійські цінності.

«Томас Бах весь час говорить про «нейтралітет» МОК. Справа в тому, що Томас Бах не нейтральний. Він представляє російські інтереси, а не олімпійські цінності. Він не може стояти під білим прапором. Спорт, бізнес і політика мають багато спільного. Особливо Олімпійські ігри завжди були частиною політики. Завжди», – заявив Володимир Кличко.

Раніше Володимир Кличко уже звертався до президента МОК. Він заявив, що російських та білоруських спортсменів не можна допускати до міжнародних змагань вищого рівня. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав до бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо російським спортсменам буде дозволено взяти у них участь.

Нещодавно Томас Бах заявив, що поділяє «горе та людські страждання» українських спортсменів, однак вважає, що низка західних політиків забагато втручаються у спорт і, зокрема, щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.

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Теги: росія Олімпіада Володимир Кличко Томас Бах МОК російські спортсмени

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