Подарунок від Трюдо: Канада ввела нові санкції проти Росії

До канадського санкційного списку увійшли російські посадовці, військові та спортсмени

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні зробив чудовий «подарунок» для держави агресора, і заявив що країна запроваджує новий раунд нищівних санкцій.

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«Ми оголошуємо нові санкції проти Росії проти 129 фізичних і 63 юридичних осіб, зокрема заступників прем’єр-міністра Росії, міністрів, посадовців адміністрації президента Росії, російських військових, причетних до виробництва артилерії та зброї, що використовується в Україні», – сказав Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу.

Згідно з оприлюдненим на сайті уряду Канади переліком, під санкціями опинились дружина і син колишнього президента Росії Дмитрія Мєдвєдєва, віцепрем’єрка Тетяна Голікова, помічник Путіна Максим Орєшкін, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, тощо.

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Також санкції запроваджені проти обох палат російського парламенту, Головного управління Генштабу РФ, Федеральної служби безпеки, компанії, яка оперує окупованою Запорізькою АЕС, партії «Єдина Росія», тощо.

Зокрема, у санкційні списки Оттави потрапили радянські космонавти Валентина Терешкова та Світлана Савицька, які також засідають у нижній палаті російського парламенту.

«Ми також забороняємо експорт до Росії окремих хімічних компонентів, що використовується у виробництві електроніки», – додав у своєму зверненні прем’єр Канади.