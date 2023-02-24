Головна Світ Політика
search button user button menu button

Подарунок від Трюдо: Канада ввела нові санкції проти Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Подарунок від Трюдо: Канада ввела нові санкції проти Росії
До списку санкцій увійшло близьке оточення президента Путіна
фото:Dado Ruvic / Reuters

До  канадського санкційного списку увійшли російські посадовці, військові та спортсмени

 Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні зробив чудовий «подарунок» для держави агресора, і заявив що країна запроваджує новий раунд нищівних санкцій.

«Ми оголошуємо нові санкції проти Росії проти 129 фізичних і 63 юридичних осіб, зокрема заступників прем’єр-міністра Росії, міністрів, посадовців адміністрації президента Росії, російських військових, причетних до виробництва артилерії та зброї, що використовується в Україні», – сказав Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу.

Згідно з оприлюдненим на сайті уряду Канади переліком, під санкціями опинились  дружина і син колишнього президента Росії Дмитрія Мєдвєдєва, віцепрем’єрка Тетяна Голікова, помічник Путіна Максим Орєшкін, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, тощо.

Також санкції запроваджені проти обох палат російського парламенту, Головного управління Генштабу РФ, Федеральної служби безпеки, компанії, яка оперує окупованою Запорізькою АЕС, партії «Єдина Росія», тощо.

Зокрема, у санкційні списки Оттави потрапили радянські космонавти Валентина Терешкова та Світлана Савицька, які також засідають у нижній палаті російського парламенту.

«Ми також забороняємо експорт до Росії окремих хімічних компонентів, що використовується у виробництві електроніки», – додав у своєму зверненні прем’єр Канади.

Читайте також: 

Теги: росія дружина військові партії космонавти експорт Канада санкції міністр подарунок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У Росії потрібно забрати останній важіль»
Кремль сам із собою зіграв злий жарт
5 лютого, 18:25
ЄС, Косово та санкції: Сербія перед доленосним вибором
З ким ти, Сербіє? Інтерв’ю з експослом в Росії Єліцею Кур'як Інтерв’ю
19 лютого, 11:00
Путін Вимагатиме від Герасимова наступати
NYT пояснила, чому Путін замінив Суровікіна на Герасимова
29 сiчня, 14:48
Саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна
Посадовець Міноборони, якого підозрюють у зв'язках з РФ, подав у відставку
1 лютого, 16:59
Путін використовує російських солдат як гарматне м’ясо
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
3 лютого, 07:15
Генерал розповів, як Київщина готується до можливого наступу з Білорусі
Генерал розповів, як Київщина готується до можливого наступу з Білорусі
2 лютого, 12:09
Російські хакери опинилися у санкційному списку США та Великої Британії
США та Велика Британія покарають російських хакерів Trickbot
9 лютого, 16:00
Джон Кірбі
США збили над Аляскою неопізнаний об’єкт
10 лютого, 22:48
Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії
Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії
19 лютого, 10:44

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9613
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7136
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6718
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту