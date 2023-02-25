Міністри країн ЄС звернулися до МОК: росіянам не місце в міжнародному спорті

Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща та Словаччина оприлюднили спільну декларацію

Міністри спорту Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та Словаччини оприлюднили спільну декларацію, в якій виступили проти повернення до міжнародного спорту росіян та білорусів.

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«З огляду на те, що на міжнародному форумі триває дискусія щодо санкцій проти Росії та Білорусі у сфері спорту, ми як представники сусідніх країн більше за інших зобов'язані відстоювати позицію недопуску Росії та Білорусі до участі у міжнародних спортивних змаганнях у будь-якій формі. Зараз українська спортивна спільнота як ніколи заслуговує подальшої об'єднаної підтримки», – йдеться в документі, який цитує Inside the Games.

«Ми з подивом та обуренням отримали заяву Міжнародного олімпійського комітету від 25 січня цього року, в якій містилися положення, які відкривають спортсменам з Росії та Білорусі можливість повернутися на міжнародні спортивні арени, зокрема для участі у наступних Олімпійських іграх. Враховуючи те, що відбувається, ми вважаємо пропозицію МОК жахливою», – заявили міністри.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.