Футболіст Еріксен, який переніс зупинку серця, залишив «Інтер»

Італійський клуб попрощався з данським півзахисником

Колишній футболіст збірної Данії Еріксен залишив міланський «Інтер», у якому перебував на контракті. Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Іноді життя робить несподіваний поворот і спрямовує вас шляхом, якого ви собі не могли уявити. Кожен уболівальник «Інтера» мовчки спостерігав за іграми команди, сподіваючись на Крістіана. Хоча «Інтер» та Крістіан зараз розлучаються, зв'язок між ними ніколи не буде розірваний. Хороші голи, перемоги та святкування чемпіонства із уболівальниками за межами стадіону назавжди залишаться в історії клубу», – йдеться в повідомленні прес-служби.

12 червня наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія (0:1) Еріксен упав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом 15 хвилин, потім його відвезли до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що гравець переніс зупинку серця. Крістіану встановили кардіовертер-дефібрилятор.

Наразі він проходить курс реабілітації у Данії.